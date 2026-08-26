De un oso curioso a un leopardo torpe: las impactantes fotos de vida silvestre de 2026

Imágenes preseleccionadas para el concurso Fotógrafo de Vida Silvestre del Año 2026.

Un oso polar mirando directamente hacia una cámara desde un agujero en el hielo, un leopardo intentando atrapar una ardilla y sorprendentes escenas bajo el mar forman parte de las imágenes destacadas del Wildlife Photographer of the Year 2026.

El concurso, organizado por el Museo de Historia Natural de Londres, recibió este año más de 65 000 fotografías tomadas por participantes de 121 países. De ellas, el jurado seleccionó 100.

Un oso visto desde la perspectiva de una foca

Una de las fotografías que más llama la atención se titula ‘Icy Window’ y fue tomada por el fotógrafo noruego Audun Rikardsen.

Para conseguirla, colocó una cámara bajo el agua, equipada con un sensor de movimiento, debajo de un agujero utilizado por las focas para respirar en el hielo del Ártico.

A las 04:00, una osa polar se acercó y miró directamente hacia el agujero. La imagen muestra así una perspectiva poco habitual, cómo podría verse un oso polar desde el punto de vista de una foca.

Un oso visto desde la perspectiva de una foca. CNN

Una ardilla que logró escapar

Otra imagen captura el instante en que un leopardo intenta atrapar una ardilla, pero el pequeño animal consigue escapar de sus garras.

Entre las fotografías reconocidas también aparecen un camaleón en medio de una tormenta de arena en Nigeria, un rinoceronte acompañado por un picabueyes y diferentes escenas de aves y vida marina.

En esta fotografía de Allegra Hutton, un joven leopardo intenta cazar una ardilla en el delta del Okavango, en Botsuana. CNN

¿Cuándo se conocerán los ganadores?

Los ganadores del Wildlife Photographer of the Year 2026 serán anunciados el 13 de octubre de 2026.

Las 100 fotografías seleccionadas formarán parte de una exposición que abrirá el 16 de octubre de 2026 en el Museo de Historia Natural de Londres y permanecerá disponible hasta julio de 2027.

Además de mostrar momentos difíciles de observar en la naturaleza, el museo señala que las imágenes buscan poner el foco en los desafíos ambientales que enfrentan actualmente distintas especies y ecosistemas.