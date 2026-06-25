EE.UU. promete respuesta 'importante, rápida y eficaz' para ayudar a Venezuela

Continúa la búsqueda en medio de los escombros en Venezuela. EE.UU. promete ayuda.

El gobierno de Estados Unidos ofrecerá una respuesta "integral" para ayudar a Venezuela a afrontar las consecuencias de los terremotos del miércoles que dejaron como mínimo 164 muertos, declaró el jueves 25 de junio el secretario de Estado, Marco Rubio.

"Tendremos una respuesta integral del gobierno. Será importante, rápida y eficaz", declaró a los periodistas durante una visita a Baréin.

El terremoto más fuerte de Venezuela desde 1 900 destruyó edificios cerca de la capital, cuyos habitantes buscan a familiares desaparecidos.

"El Departamento de Guerra va a tener que desempeñar un papel logístico, un gran papel logístico aquí porque tienen la capacidad de aterrizar en lugares desafiantes en este momento", declaró Rubio.

El jefe de la diplomacia estadounidense dijo que en estos momentos no piensa en el objetivo de estabilizar Venezuela después de que fuerzas estadounidenses capturaran en enero al entonces presidente Nicolás Maduro.

"En este momento estamos preocupados porque hay personas atrapadas entre los escombros. Queremos ayudarlas a salir", aseguró.

"Algunas de esas personas tienen familiares que viven en Estados Unidos, pero, pase lo que pase, Estados Unidos siempre ha respondido ante las crisis humanitarias, especialmente en nuestro propio hemisferio", América, recalcó.