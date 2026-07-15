Alerta en Estados Unidos por brote de Cyclospora; ¿qué es y cómo se contagia?

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) mantienen una investigación por un brote multiestatal de ciclosporiasis.

Hasta el 13 de julio de 2026, las autoridades han registrado 1 645 casos de infecciones por el parásito Cyclospora y otros 5 100 casos están bajo investigación.

Los 1 645 casos de ciclosporiasis se han confirmado desde el 1 de mayo en 34 estados de EE.UU. Principalmente Michigan, Ohio, Virginia Occidental y Kentucky están relacionados con este brote multiestatal.

Los CDC, en coordinación con agencias estatales y federales, realizan entrevistas a los pacientes para identificar qué alimentos consumieron antes de enfermarse. Sin embargo, no se ha confirmado un alimento específico como origen del brote.

Las autoridades también investigan otros focos de ciclosporiasis detectados en diferentes zonas de Estados Unidos y advierten que el número real de personas afectadas podría ser mayor, ya que algunos pacientes presentan síntomas leves, no buscan atención médica o no son sometidos a pruebas para detectar el parásito.

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¿Qué es la Cyclospora y cómo se transmite?

La Cyclospora cayetanensis es un parásito que infecta el intestino delgado y causa la enfermedad conocida como ciclosporiasis.

La infección se produce al ingerir alimentos o agua contaminados con el parásito. En Estados Unidos, los brotes registrados en años anteriores han estado asociados principalmente al consumo de frutas y verduras.

Los especialistas explican que la transmisión directa entre personas es muy poco probable, ya que el parásito necesita permanecer entre una y dos semanas en el ambiente para volverse infeccioso después de ser eliminado en las heces de una persona contagiada.

Síntomas de la ciclosporiasis

El síntoma más frecuente es la diarrea acuosa, que puede presentarse de forma intensa y repetitiva. Además, la enfermedad puede provocar:

Pérdida del apetito.

Pérdida de peso.

Dolor o cólicos abdominales.

Distensión abdominal y exceso de gases.

Náuseas.

Fatiga prolongada.

Aunque la ciclosporiasis generalmente no es mortal, las autoridades advierten que algunas personas pueden desarrollar cuadros más graves que requieran hospitalización. De hecho, hasta el 13 de julio de 2026, se registraron 141 hospitalizaciones.