EE.UU. y Francia se enfrentan por segundo mandato del alto comisionado para los DDHH

EE.UU. y Francia intercambian críticas por el mandato de Volker Turk en la ONU

Estados Unidos abandonó la sala mientras Francia intervenía el lunes 27 de julio del 2026 en una reunión del Consejo de Seguridad sobre Ucrania.

Acusó a su aliado de "demagogia hipócrita", en respuesta a comentarios franceses que compararon a Estados Unidos con Corea del Norte, Rusia y otros en relación con las votaciones sobre cuestiones de derechos humanos.

La medida se produjo tras un tenso intercambio durante el fin de semana entre los dos miembros permanentes del Consejo de Seguridad en X.

Francia arremetió contra Washington por sumarse a Rusia, Corea del Norte y otros siete países a la hora de votar en contra de una propuesta para prorrogar el mandato de Volker Turk como alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos por cuatro años más.

El embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, respondió acusando a Francia de respaldar a un alto comisionado para los Derechos Humanos que, según él, critica a países democráticos como Estados Unidos e Israel mientras "se codea con los peores opresores del mundo".

En una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la guerra de Rusia contra Ucrania, Dan Negrea, representante suplente de Estados Unidos ante la ONU, contó que la delegación estadounidense había abandonado la sala durante la intervención de Francia y que seguiría haciéndolo hasta que "renunciaran a su retórica condescendiente e irrespetuosa".

Calificó los comentarios de Francia de "tonterías politizadas" y "demagogia hipócrita".

La Asamblea General de la ONU votó el viernes 24 de julio del 2026 por abrumadora mayoría a favor de prorrogar el mandato de Turk, un crítico abierto de la guerra de Rusia en Ucrania y de la actuación de Israel en Gaza.

Quien también ha pedido que se investiguen las muertes ocurridas bajo custodia de las autoridades de inmigración de Estados Unidos.

La prórroga del mandato ha contado con la oposición de Rusia, Israel y otros países, y Washington ha amenazado con replantearse su financiación y su participación.

La medida, propuesta por el secretario general de la ONU, António Guterres, se aprobó con 144 votos a favor, 10 en contra y 13 abstenciones.

La disputa por el segundo mandato de Turk refleja la tensión cada vez más profundas entre el Gobierno de Donald Trump y las Naciones Unidas.

Washington ha recortado la financiación destinada a los organismos de la ONU y se ha retirado de decenas de entidades de la organización.

Las organizaciones de derechos humanos dicen que el cargo de alto comisionado para los derechos humanos es más crucial que nunca, dado que las autocracias están ganando influencia a nivel mundial.

El portavoz adjunto de la ONU, Farhan Haq, se negó a comentar la salida de Estados Unidos y añadió que la ONU esperaba que todos los Estados miembros respeten una decisión adoptada por la Asamblea General.