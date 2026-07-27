Judicatura suspende a tres jueces que dejaron en libertad a hermanos de Aquiles Alvarez

El Consejo de la Judicatura sesionó la tarde de este lunes 27 de julio de 2026.

El Consejo de la Judicatura dispuso la suspensión temporal y sin remuneración de los tres jueces que revocaron la prisión preventiva del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez y sus hermanos, dentro del denominado caso Goleada.

La medida se mantendrá por un período de hasta tres meses mientras avanza el sumario disciplinario abierto en contra de los magistrados. La resolución fue adoptada este lunes 27 de julio de 2026 en la sesión del Pleno del Consejo.

Los jueces sancionados son: Silvia Velasco Velasco, Byron Uzcátegui Arregui y Wiler Chóez Avilés, quienes integran la Sala Especializada de lo Penal para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.

La Judicatura inició el procedimiento disciplinario luego de que la Corte Nacional de Justicia determinara la existencia de un presunto error inexcusable en la actuación de los magistrados al resolver la apelación presentada por el alcalde guayaquileño y sus familiares.

¿Por qué fueron suspendidos los jueces?

Según el Consejo de la Judicatura, los magistrados habrían excedido el alcance de sus atribuciones al pronunciarse sobre aspectos relacionados con el fondo del proceso penal cuando su competencia estaba limitada al análisis de la medida cautelar impugnada.

La presidenta del organismo, Mercedes Caicedo, explicó que la suspensión tiene carácter preventivo y fue adoptada para garantizar el desarrollo del sumario disciplinario. Asimismo, precisó que la medida no constituye una sanción definitiva ni supone un pronunciamiento anticipado sobre las responsabilidades de los jueces investigados.

El procedimiento permitirá determinar si los integrantes de la Sala incurrieron en una falta disciplinaria al emitir su resolución.

El 2 de abril de 2026, la Sala Especializada de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha aceptó la apelación presentada por Aquiles Alvarez y sus hermanos Antonio y Xavier Alvarez Henriques y dispuso que se deje sin efecto la prisión preventiva que pesaba en su contra dentro del caso Goleada.

Sin embargo, la decisión judicial no significó la inmediata libertad del alcalde de Guayaquil, debido a que mantenía vigentes otras dos órdenes de prisión relacionadas con el denominado caso Triple A y con el presunto incumplimiento del uso del dispositivo de vigilancia electrónica ordenado en otro proceso.