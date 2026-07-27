La emotiva carta de Lionel Scaloni tras el Mundial: el mensaje del DT a los argentinos

A una semana de la finalización de la Copa del Mundo, Lionel Scaloni, el entrenador de la albiceleste rompió el silencio con una carta abierta dirigida a todo el pueblo argentino. Alejado de los análisis tácticos y de las conferencias de prensa habituales, el entrenador utilizó sus redes sociales.

El punto central y más impactante de su mensaje comenzó con una sincera disculpa por no haber alcanzado la gloria máxima. Scaloni expresó el dolor que sintió junto al plantel al no haber podido traer un nuevo título para el país, reconociendo el deseo de la gente por encontrar en el fútbol una alegría reconfortante ante las dificultades cotidianas de la vida diaria.

En su carta, el DT dedicó un espacio muy especial a sus dirigidos, a quienes reveló llamar cariñosamente "sus guerreros" en la intimidad familiar. Scaloni destacó que el mayor trofeo no siempre es una copa física, sino el compromiso inquebrantable, la resiliencia y el esfuerzo absoluto que los jugadores demostraron en cada minuto disputado dentro del campo de juego.

Además del plantel, el seleccionador extendió sus palabras de gratitud hacia todos los miembros de su cuerpo técnico, utileros y personal administrativo de la AFA que trabajaron incansablemente detrás de escena. Por supuesto, no dejó de lado a la hinchada, valorando el aliento constante que se sintió tanto en los estadios como a la distancia en cada rincón de la Argentina.

Para cerrar, el entrenador coronó su publicación con un toque emotivo que rápidamente se volvió viral en las redes sociales: "Pd: Quien tiene un amigo argentino, tiene un tesoro". Sin dar pistas definitivas sobre su continuidad de cara al próximo ciclo, Scaloni volvió a conectar de manera directa con el corazón de los hinchas, dejando una huella imborrable más allá de los resultados deportivos.