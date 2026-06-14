EE.UU. e Irán anuncian acuerdo y fin 'permanente' de las operaciones militares

Estados Unidos e Irán llegaron este domingo 14 de junio a un acuerdo de paz y a un fin "inmediato y permanente" de las operaciones militares en todos los frentes, incluido Líbano.

Es la señal más fuerte de que la guerra en Medio Oriente se acerca a su fin luego de más de tres meses. El 19 de junio de 2026 se realizará una ceremonia de firma en Ginebra.

"El acuerdo con la República Islámica de Irán ya está completo. ¡Felicitaciones a todos!", escribió Trump en su red Truth Social, poco después de que el mediador Pakistán dijera que ambas partes habían alcanzado un acuerdo.

El acuerdo representaría un "fin inmediato a la guerra"

"Autorizo plenamente la apertura libre de peaje del estrecho de Ormuz y, simultáneamente, autorizo el levantamiento inmediato del bloqueo naval de Estados Unidos. Barcos del mundo, enciendan sus motores. ¡Que el petróleo fluya!", dijo.

Poco después, sin embargo, afirmó que el vital paso marítimo solo reabriría hasta después de la firma el viernes. Agregó en Truth Social que "este Gran Acuerdo traerá Paz y Seguridad a toda la Región".

El viceministro iraní de Relaciones Exteriores, Kazem Gharibabadi, declaró en la noche del domingo al lunes que el acuerdo con Estados Unidos pone un "fin inmediato a la guerra".

Gharibadi explicó que luego del anuncio del acuerdo, "las negociaciones comenzarán en un plazo de 60 días con el objetivo de alcanzar un acuerdo final".