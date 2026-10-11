América Latina gira a la derecha: el nuevo mapa político que toma forma en la región

El avance de la derecha transforma la región tras triunfos en Colombia y Perú

Las recientes victorias de gobiernos de derecha en Colombia y Perú, junto con el avance de Flávio Bolsonaro en Brasil, refuerzan un cambio en el mapa político latinoamericano.

Este vuelve a cambiar de color. En los últimos meses, la derecha llegó al poder en países como Colombia y Perú, mientras en Brasil Flávio Bolsonaro quedó primero en la primera vuelta presidencial del 4 de octubre.

El hijo del expresidente Jair Bolsonaro obtuvo el 47,04% de los votos y enfrentará a Luiz Inácio Lula da Silva, que consiguió el 45,15%, en el balotaje del 25 de octubre.

Colombia y Perú marcaron el giro

En Colombia, Abelardo de la Espriella fue elegido presidente para el periodo 2026-2030 tras derrotar en segunda vuelta al izquierdista Iván Cepeda.

El resultado significó el cambio de orientación política después del gobierno de Gustavo Petro.

En Perú, la derechista Keiko Fujimori también ganó la segunda vuelta frente al izquierdista Roberto Sánchez por una diferencia de 49 641 votos, en una elección definida por apenas 0,27 puntos porcentuales.

El escenario contrasta con el que predominaba en 2023, cuando una mayoría de los gobiernos latinoamericanos eran identificados con la izquierda.

Un recuento de ese año ubicaba a 13 países dentro de esa tendencia y a otros 10 en la derecha o centroderecha.

Desde entonces, elecciones en países como Argentina, Ecuador, Chile, Bolivia, Costa Rica, Colombia y Perú modificaron el escenario regional.

Un debate y análisis en el set de Teleamazonas, en agosto de 2026, ya identificaba un giro hacia posiciones conservadoras en varios de estos países.

Seguridad y economía, en el centro del debate

El avance de la derecha no necesariamente responde a un único factor. Analistas coinciden que la inseguridad, el crimen organizado, el empleo y el desempeño económico se han convertido en temas centrales para los electores.

En esa línea, la analista política Nathaly Pernett señaló a Teleamazonas que “la derecha ha sabido surfear mejor la ola de hartazgo ciudadano”.

La demanda por respuestas frente a la delincuencia, el narcotráfico, la falta de oportunidades laborales y las dificultades en servicios como salud aparece como uno de los elementos comunes en varios procesos electorales.

Sin embargo, las agendas de estos gobiernos no son idénticas y cada país enfrenta problemas económicos y sociales diferentes.

Washington también gana peso en el nuevo escenario

El cambio político ocurre además mientras Estados Unidos busca fortalecer su presencia en América Latina con enviados a la región como Marco Rubio, que tuvo una gira oficial por Ecuador, Colombia y Perú del 8 al 10 de septiembre del 2026 .

El gobierno de Donald Trump ha estrechado vínculos con varios gobiernos conservadores de la región y ha impulsado una agenda centrada en seguridad, migración y lucha contra el narcotráfico con su inciativa de Escudo de las Américas lanzada el 7 de marzo de 2026 en Doral, Florida.

Un ejemplo es el redireccionamiento de recursos por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos que notificó al Congreso el 15 de septiembre de 2026 que el dinero proviene del programa de Financiamiento Militar Extranjero iría hacia países como Ecuador, Perú, Colombia y Panamá dentro de esa estrategia regional.

Ahora, los gobiernos de derecha enfrentan el desafío de convertir sus propuestas electorales en resultados concretos.

En Argentina, Javier Milei enfrenta problemas relacionados con el costo de vida y la economía.

Por su parte, en Ecuador, Daniel Noboa tendrá una nueva prueba política en las elecciones seccionales del 29 de noviembre, mientras la inseguridad continúa como una de las principales preocupaciones nacionales.

En Chile, José Antonio Kast asumió la Presidencia en 2026 con la seguridad como uno de los ejes de su agenda.

Colombia y Perú, por su parte, comienzan sus nuevos gobiernos bajo una ciudadanía que seguirá de cerca las medidas para enfrentar la inseguridad y el desempeño económico.

A esto se suma un desafío regional: los efectos que pueda provocar El Niño sobre la agricultura, infraestructura, energía y precios.

Brasil concentra ahora buena parte de la atención regional. Si Flávio Bolsonaro gana el balotaje del 25 de octubre, Brasil se sumaría al grupo de grandes países latinoamericanos gobernados por la derecha; si Lula logra mantenerse en el poder, el mapa regional conservará uno de sus principales gobiernos de izquierda.