Elecciones de medio mandato en EE.UU.: figuras demócratas que cambiaron el mapa político de Trump

Demócratas toman el control del Congreso con victorias históricas en los estados

Las elecciones de medio mandato dejaron un revés para el presidente Donald Trump y el Partido Republicano. Los demócratas consiguieron avances en ambas cámaras del Congreso y recuperaron gobernaciones que estaban bajo control republicano.

A partir del 3 de enero, la oposición controlará ambas cámaras del Congreso con una confortable mayoría y un claro viraje a la izquierda, con numerosos candidatos socialistas dispuestos a lanzar iniciativas legislativas de gran calado.

Los demócratas han ganado siete escaños en el Senado, donde contarán con al menos 54 senadores de un total de 100.

En la Cámara de Representantes, los demócratas podrían superar los 250 escaños (de 435 en total), según una proyección del New York Times.

Además, el partido Demócrata obtuvo más de la mitad de las 36 gobernaciones que estaban en disputa.Los demócratas consiguen victorias históricas en Texas y Georgia

Uno de los resultados más destacados fue el de James Talarico, de 37 años, quien ganó un escaño en el Senado por Texas.

James Talarico Senado, Texas

El demócrata James Talarico, de 37 años, se impuso a su contendor republicano y se convirtió en el primer demócrata en obtener un asiento en la Cámara Alta desde 1988.

"Nunca perdimos la fe y hoy recuperamos el poder", declaró Talarico ante sus seguidores en Austin, capital texana.

En Georgia, el senador Jon Ossoff consiguió la reelección tras derrotar al republicano Mike Collins.

Jon Ossoff Senado, Georgia

El senador demócrata Jon Ossoff se aseguró la reelección al derrotar al candidato republicano Mike Collins en Georgia, con lo que logró consolidar el control demócrata en ese estado clave.

Ossoff sostuvo que las victorias de su partido en las cruciales elecciones de medio mandato representan un claro rechazo al presidente Donald Trump por parte de los estadounidenses.

También en Georgia, Keisha Lance Bottoms, exalcaldesa de Atlanta, ganó la gobernación y se convirtió en la primera mujer negra elegida para dirigir un estado en la historia de Estados Unidos.

Keisha Lance Bottom Gobernadora, Georgia

La exalcaldesa de la ciudad de Atlanta Keisha Lance Bottoms logró una histórica victoria en la carrera por la gobernación del estado de Georgia. Lance se convirtió así en la primera mujer negra en ser electa gobernadora de cualquier estado en la historia del país.

Bottoms también formó parte de la administración del expresidente demócrata Joe Biden, fue miembro del Concejo de Atlanta y alcaldesa de la ciudad de 2018 a 2022.

Su triunfo devolvió a los demócratas un cargo que los republicanos mantenían desde 2003.

En Texas, Gina Hinojosa logró otra victoria histórica al convertirse en la primera gobernadora latina del estado. Derrotó al republicano Greg Abbott y recuperó para los demócratas una gobernación que no controlaban desde 1994.

Gina Hinojosa Gobernadora, Texas

Gina Hinojosa no solo se convirtió en la primera gobernadora latina del estado de Texas, sino que lo logró venciendo al gobernador republicano que lleva más de 10 años en el cargo, Greg Abbott. Con su triunfo devolvió la gobernación a los demócratas por primera vez desde 1994.

Tras confirmarse su triunfo, Hinojosa aseguró que su victoria "sorprende al mundo" y agradeció con cordialidad a Abbott sus 12 años de servicio al estado.

Kansas y Michigan también suman nuevos rostros al Senado

En Kansas, Adam Hamilton ganó un escaño en el Senado y se convirtió en el primer demócrata elegido para ese cargo en el estado desde 1932.

El resultado se produjo en un territorio donde Trump había ganado por 14 puntos en las elecciones de 2024.

Adam Hamilton Senado, Kansas

Desde 1932, el estado de Kansas no había elegido a un senador del Partido Demócrata, territorio en el que el presidente Trump ganó con una ventaja de 14 puntos en 2024. Hamilton es ministro de una de las congregaciones religiosas más grandes del país.

Hamilton, un pastor metodista, basó su ​campaña en ​la asequibilidad y el bipartidismo, autodenominándose un "demócrata de ​mentalidad independiente".

En Michigan, Abdul El-Sayed consiguió una victoria que le permitirá convertirse en la primera persona musulmana en llegar al Senado estadounidense.

Abdul El-Sayed Senado, Michigan

Abdul El-Sayed se convirtió en la primera persona musulmana elegida para el Senado de Estados Unidos, tras proclamarse vencedor en Michigan en una de las contiendas más reñidas. El-Sayed derrotó a su oponente republicano, Mike Rogers, quien recibió un inesperado respaldo de última hora por parte del rival demócrata al que El-Sayed se había enfrentado en las elecciones primarias.

El demócrata Chris Pappas ganó la crucial contienda por el Senado de Estados Unidos en el estado indeciso de Nuevo Hampshire.

Chris Pappas Senado, Nuevo Hampshire

El demócrata Chris Pappas ganó la crucial contienda por el Senado de Estados Unidos en el estado indeciso de Nuevo Hampshire. La victoria posee además un carácter histórico, ya que convierte a Chris Pappas en el primer hombre abiertamente gay en la historia de Estados Unidos en ser elegido para el Senado de Estados Unidos.

Estos resultados también fortalecen a nuevas figuras del Partido Demócrata de cara a las elecciones presidenciales de 2028.

El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, afirmó que los resultados representan una reconfiguración generacional del mapa político del país.