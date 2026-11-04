Emergencias aumentaron un 32,56% durante el feriado de noviembre en Ecuador

Ecuador registró 50 452 emergencias durante el feriado de noviembre de 2026, según el balance atribuido al ECU 911.

Un total de 50 452 emergencias se registraron en Ecuador durante el feriado por el Día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca, según el balance del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, difundido este miércoles 4 de noviembre de 2026.

La cifra representa un incremento del 32,56% frente al mismo feriado de 2025, cuando se contabilizaron 38 059 emergencias. Es decir, este año se coordinaron 12 393 incidentes adicionales.

Quito y Guayaquil concentraron más de 15 000 emergencias durante los cuatro días de descanso nacional. ECU 911.

Quito y Guayaquil registraron más emergencias

De acuerdo con las cifras del ECU 911, estas fueron las ciudades con mayor número de reportes:

Quito: 8 593 emergencias

Guayaquil: 7 088 emergencias

Cuenca: 2 451 emergencias

Ambato: 1 474 emergencias

Santo Domingo: 1 114 emergencias

Ibarra: 981 emergencias

Entre Quito y Guayaquil se concentraron 15 681 incidentes, equivalentes a aproximadamente el 31% de las emergencias registradas a escala nacional durante los cuatro días de descanso.

Seguridad ciudadana concentró más de 34 000 emergencias

Del total de incidentes coordinados por el ECU 911, 34 076 correspondieron a seguridad ciudadana, lo que representa el 67,5% de las emergencias reportadas.

Las demás alertas se distribuyeron de la siguiente manera: