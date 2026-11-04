Emergencias aumentaron un 32,56% durante el feriado de noviembre en Ecuador
El ECU 911 coordinó más de 50 000 incidentes entre el 31 de octubre y el 3 de noviembre de 2026. Quito y Guayaquil concentraron la mayor cantidad de reportes.
Ecuador registró 50 452 emergencias durante el feriado de noviembre de 2026, según el balance atribuido al ECU 911.
ECU 911.
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Actualizado:
04 nov 2026 - 14:01
Un total de 50 452 emergencias se registraron en Ecuador durante el feriado por el Día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca, según el balance del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, difundido este miércoles 4 de noviembre de 2026.
La cifra representa un incremento del 32,56% frente al mismo feriado de 2025, cuando se contabilizaron 38 059 emergencias. Es decir, este año se coordinaron 12 393 incidentes adicionales.
Quito y Guayaquil registraron más emergencias
De acuerdo con las cifras del ECU 911, estas fueron las ciudades con mayor número de reportes:
- Quito: 8 593 emergencias
- Guayaquil: 7 088 emergencias
- Cuenca: 2 451 emergencias
- Ambato: 1 474 emergencias
- Santo Domingo: 1 114 emergencias
- Ibarra: 981 emergencias
Entre Quito y Guayaquil se concentraron 15 681 incidentes, equivalentes a aproximadamente el 31% de las emergencias registradas a escala nacional durante los cuatro días de descanso.
Seguridad ciudadana concentró más de 34 000 emergencias
Del total de incidentes coordinados por el ECU 911, 34 076 correspondieron a seguridad ciudadana, lo que representa el 67,5% de las emergencias reportadas.
Las demás alertas se distribuyeron de la siguiente manera:
- Tránsito y movilidad: 5 933 emergencias
- Gestión sanitaria: 5 294 emergencias
- Servicios municipales: 2 224 emergencias
- Gestión de siniestros: 1 268 emergencias
- Servicio militar: 1 148 emergencias
- Gestión de riesgos: 509 emergencias
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