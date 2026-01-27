Dinamarca ofrece 1 200 empleos en español, ¿qué perfiles buscan y cómo postularse?
Las vacantes laborales en Dinamarca tienen énfasis en salud, industria, tecnología y servicios.
Dinamarca tiene más de 1 200 vacantes laborales y muchas para hispanohablantes
Pixabay
Compartir
Actualizada:
27 ene 2026 - 22:17
Eures, la red europea de empleos, difundió 1 200 ofertas de trabajo para hispanohablantes en diferentes áreas.
Las vacantes laborales en Dinamarca tienen énfasis en salud, industria, tecnología y servicios.
El país europeo tiene una baja tasa de desempleo, pero con una marcada escasez de mano de obra por el envejecimiento de su población y una economía en permanente crecimiento.
Esto hace que el territorio danés sea una gran oportunidad para extranjeros que busquen nuevos horizontes según su experiencia y habilidades.
Qué perfiles se necesitan
Las ofertas laborales buscan principalmente trabajadores en las siguientes áreas:
- Salud: enfermeros, médicos y personal sanitario (hospitales y atención domiciliaria).
- Energías renovables: ingenieros y técnicos (eléctrica, mecánica, automatización).
- Tecnología: perfiles vinculados a software y transformación digital.
- Otros sectores: logística y construcción, impulsados por modernización y automatización.
Entre los principales requisitos para quienes deseen postular esta el dominio del idioma inglés. Saber danés también suma puntos con contratos directos.
Sin embargo, en muchos empleos el dominio del español puede ser un plus sobre todo en áreas de intercambio o de atención a comunidades hispanohablantes.
A estos requisitos se suman también los documentos migratorios que te permitan acceder a suelo europeo como en el caso de ecuatorianos contar con una visa Schengen vigente y otros permisos de trabajo.
Pasos para postular
A continuación te mostramos el paso a paso si estás interesado en postular a una de las vacantes:
- Entrar a EURES (European Employment Services) y elegir Dinamarca como país de destino.
- Crear un perfil/CV dentro de la plataforma y completar experiencia, estudios e idiomas.
- Buscar vacantes filtrando por sector (salud, tech, industria, servicios) y palabras clave (por ejemplo “Spanish” o “English”).
- Activar alertas para que EURES avise cuando aparezcan ofertas nuevas con los filtros elegidos.
- Leer los requisitos del puesto: idioma, títulos habilitantes (clave en salud) y tipo de contratación.
- Postularse desde la plataforma (o siguiendo el enlace al empleador, si la oferta deriva fuera de EURES).
- Verificar la vía migratoria que corresponde: residencia, permiso de trabajo y documentación exigida.
- Preparar documentación (CV en inglés, certificados, títulos, antecedentes si los piden) y coordinar entrevistas.
Compartir