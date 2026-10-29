Delcy Rodríguez promete elecciones en Venezuela con autoridades electorales renovadas

Delcy Rodríguez durante una conferencia de prensa en Caracas el 8 de septiembre de 2025

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, declaró este jueves 29 de octubre de 2026 que el país irá a las urnas con todas las garantías previstas en la Constitución.

Su anunció lo realizó por televisión en cadena estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Habrá elecciones y con el mundo como testigo Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela

La mandataria evitó señalar fechas concretas y condicionó el llamado a las urnas a la realización previa de reformas jurídicas e institucionales, señalando que se renovaran a las autoridades electorales.

Este pronunciamiento tuvo lugar a pocos minutos de que la líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ofreciera su primera rueda de prensa en Caracas tras regresar al país el pasado 25 de octubre.

Rodríguez sostuvo que la hoja de ruta política no debe medirse por fechas en el calendario sino por el cumplimiento de objetivos, subrayando que los comicios deben constituir "una solución y no un generador de conflictos irreconciliables".

La elección no debe ser un problema ni hacernos retroceder hacia tiempos de confrontación que ya nadie quiere Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela

Rodríguez destacó que para este futuro proceso electoral se ha solicitado la cooperación de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y la asistencia técnica de la Unión Europea.