Enjambre sísmico: Tres temblores sacudieron el norte de Perú sin víctimas ni daños

Tres temblores sacuden el norte de Perú y alertan a la frontera de Ecuador

Tres movimientos telúricos se registraron la madrugada del martes 11 de agosto en la región de Piura, norte de Perú, en un lapso de 45 minutos.

Los sismos tuvieron magnitudes de entre 4 y 4.9 y, hasta el momento, no se han reportado víctimas.

Tres sismos en 45 minutos

El primer movimiento se registró a las 03:00, con una magnitud de 4.9 y un epicentro ubicado a 64 kilómetros al suroeste de Sechura, en el océano Pacífico.

El segundo ocurrió apenas dos minutos después, a las 03:02, con una magnitud de 4 y una profundidad de 34 kilómetros.

El tercer sismo ocurrió a las 03:45, con una magnitud de 4.1. Su epicentro fue localizado a 67 kilómetros al suroeste de Sechura y tuvo una profundidad de 23 kilómetros, según los reportes del Centro Sismológico Nacional de Perú.

Tres sismos en Perú en menos de una hora Centro Sismológico Nacional

Sin víctimas ni daños reportados

Los tres movimientos ocurrieron en una zona cercana a Ecuador, debido a que Piura limita con el país. Hasta este miércoles 12 no se informó de víctimas ni daños materiales relacionados con esta secuencia de sismos.

Los movimientos en Perú se registraron un día después del terremoto que sacudió Colombia, un evento que provocó graves afectaciones en varias ciudades.

Además, en las últimas semanas se han reportado otros movimientos sísmicos en distintas zonas de la región.

Una zona de alta actividad sísmica

Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela y Chile forman parte del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona que concentra una alta actividad sísmica y volcánica.

Por esta razón, los movimientos telúricos son frecuentes en estos países que históricamente han soportado eventos potentes con cifras de muertos considerables.

Las autoridades mantienen el monitoreo de la actividad sísmica y recomiendan a la población conservar la calma y tener preparados elementos básicos para responder ante una eventual emergencia.