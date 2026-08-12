Copa Ecuador 2026: horarios, fechas y claves de los últimos partidos de Octavos de Final

La Copa Ecuador 2026 está en su fase decisiva de los octavos de final con tres compromisos pendientes que definirán a los últimos clasificados a la ronda de los ocho mejores. Tras las clasificaciones confirmadas de Liga de Quito, Independiente del Valle, Universidad Católica y Gualaceo SC, el torneo organizado por la FEF prepara el cierre de esta etapa con cruces vibrantes entre clubes. Aún falta por confirmar la clasificación del duelo entre Barcelona y Liga de Portoviejo.

El primer turno de esta serie de cierre corresponde al enfrentamiento entre CD La Unión y Sociedad Deportiva Aucas, pactado para este miércoles 12 de agosto de 2026, a las 15:00, en el estadio La Unión de Pujilí. Partido que será transmitido por la señal de Teleamazonas para todo el país.

El conjunto local, representante de la Segunda Categoría de Cotopaxi, busca dar un golpe histórico ante su gente frente a un Aucas de la Serie A que llega obligado a ratificar la jerarquía de la máxima división en un escenario siempre exigente por las condiciones climáticas y geográficas. El equipo oriental todavía es dirigido por Norberto Araujo.

El jueves 13 de agosto, a las 15:00, habrá programación en el estadio Alejandro Ponce Noboa de Guayaquil para el duelo entre Astillero FC y Daquilema FC. Este cotejo garantiza la presencia de un club del Ascenso Nacional en los cuartos de final, luego de que ambas escuadras firmaran hazañas memorables en dieciseisavos al dejar en el camino a rivales de la Serie A como Guayaquil City y t Emelec, respectivamente.

El telón de los octavos de final se cerrará el jueves 20 de agosto a las 15:00 con el clásico manabita entre Juventud Italiana y Delfín SC en el estadio Jocay de Manta. Juventud Italiana, que sorprendió en la ronda previa tras eliminar a Técnico Universitario, intentará frenar la marcha de un Delfín.

Los tres vencedores de estas llaves completarán el cuadro de cuartos de final, donde ya esperan las potencias del balompié nacional para pelear por el título de la Copa Ecuador 2026 y el boleto a torneos internacionales.

Con estadios definidos y la exigencia del formato de eliminación directa a partido único, la recta final de la ronda promete emociones intensas en cada una de las plazas programadas.