Joven detenido por presunto asesinato tras 'vengar la muerte de su tío' en Guayaquil

La Policía Nacional acordonó la escena del crimen mientras se recolectaban evidencias.

Un joven de 19 años fue aprehendido por su presunta participación en un asesinato registrado el 16 de julio en el suroeste de Guayaquil.

Las primeras investigaciones apuntan a que el hecho habría sido una represalia por la muerte violenta de un familiar del sospechoso ocurrida un día antes.

El crimen se produjo en el sector de las calles 20 y Medardo Ángel Silva. Tras el ataque, agentes policiales desplegaron operativos en la zona que permitieron localizar al presunto implicado.

De acuerdo con información proporcionada por la Policía, el detenido sería sobrino del hombre asesinado la noche del 15 de julio.

Autoridades investigan el hecho

La principal hipótesis es que, al enterarse de quién habría sido el responsable de ese crimen, el joven decidió tomar represalias y atacó al presunto implicado.

No obstante, las autoridades señalaron que ambos hechos estarían relacionados con disputas entre organizaciones delictivas por el control de territorios.

Durante las diligencias investigativas, los uniformados recopilaron varios indicios que vincularían al sospechoso con el asesinato, entre ellos una motocicleta y prendas de vestir que serán sometidas a las pericias correspondientes.

Las investigaciones continúan para determinar la participación de los detenidos y esclarecer la relación entre los recientes hechos de violencia ocurridos en ese sector de la ciudad.