Casi 1,2 millones de migrantes solicitaron regularización en España; la mayoría latinos

España registró casi 1,2 millones de solicitudes de regularización de inmigrantes bajo el plan lanzado por el Gobierno que preside el socialista Pedro Sánchez, dos tercios de las cuales proceden de personas de América Latina, según cifras difundidas el jueves 2 de julio de 2026 por el ejecutivo.

Durante el plazo establecido en este proceso extraordinario -que transcurrió entre mediados de abril y el 30 de junio- se presentaron 1.174.978 solicitudes, de las cuales más de 600.000 ya fueron tramitadas, indicó la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, en una rueda de prensa en Madrid.

Dos tercios (67%) de los solicitantes son originarios de América Latina y cerca de una cuarta parte de África (22,9%), con un perfil en general relativamente joven (8 de cada 10 tienen menos de 45 años) y mayormente masculino (57%).

Colombia es el país de origen más representado (25,9%), por delante de Marruecos (13,3%), Venezuela (11,8%) y Perú (8,8%).

Las autoridades disponen de tres meses para tramitar las solicitudes y conceder -o no- a estos solicitantes un permiso de residencia y trabajo válido únicamente en España.

Pedro Sánchez convirtió este plan extraordinario en el estandarte de la acción de su gobierno, abogando por una política migratoria de acogida, a contracorriente del endurecimiento aplicado por numerosos países de la Unión Europea.

El martes, a pocas horas de finalizar el plazo, Sánchez indicó que se habían recibido "más de un millón" de solicitudes, después de que el Ejecutivo estimara inicialmente que este plan beneficiaría a alrededor de medio millón de personas.

Qué requieren los migrantes para regularizarse

Todos los interesados debían acreditar al menos cinco meses de presencia en España al 1 de enero 2026 y demostrar igualmente que no tenían antecedentes penales. Partidario de una migración "legal, segura y ordenada", el gobierno español de izquierdas representa una excepción sobre la cuestión migratoria en la UE.

Este enfoque pragmático ya fue especialmente celebrado en los últimos meses por el presidente de la principal organización empresarial española (CEOE), en un contexto marcado por las dificultades de contratación en ciertos sectores de actividad.

El principal partido de la oposición, el Partido Popular (derecha), así como la formación de extrema derecha Vox, se mostraron por su parte contrarios a este amplio plan de regularización, denunciando respectivamente una política "insostenible" y una "invasión migratoria".