Prisión para ocho personas por ataque a centro de detención de migrantes en EE.UU.

Centro de detención de migrantes en EE.UU. fue atacado

Ocho personas declaradas culpables del ataque contra un centro de detención de inmigrantes en Texas en julio de 2025 fueron condenadas el martes 23 de junio en Estados Unidos a penas de décadas de prisión.

Todo el grupo es presentado por las autoridades como "una célula Antifa", corriente designada en septiembre por el presidente Donald Trump como "organización terrorista".

En marzo, el jurado federal en Fort Worth, Texas, los había declarado culpables de diversos cargos, incluidos disturbios, uso de armas y explosivos y apoyo material a terroristas.

Culpables enfrentan diversos cargos

Benjamin Song, descrito como el líder de una "célula de Antifa del norte de Texas", fue declarado culpable de un cargo adicional de intento de asesinato de un agente de policía.

Song fue condenado el martes a 100 años de prisión, la pena más severa impuesta al grupo involucrado en el ataque del 4 de julio de 2025 contra una instalación en Texas administrada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Los otros siete sentenciados el martes recibieron penas de prisión de entre 30 y 70 años.

"Su extremismo violento no tiene cabida en nuestro país", dijo el fiscal general interino Todd Blanche en un comunicado.