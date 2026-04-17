España habilita web para la regularización extraordinaria de migrantes

Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España

El presidente Pedro Sánchez con personas migrantes regularizadas en procesos anteriores y organizaciones que trabajan en este ámbito

El Gobierno de España habilita una página web oficial para gestionar el proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes en situación irregular.

La plataforma permitirá a los solicitantes informarse sobre requisitos, completar formularios y realizar el seguimiento de sus solicitudes en línea.

Acceso y funcionamiento

La web centraliza toda la información del proceso, incluyendo plazos, documentación necesaria y pasos a seguir para acceder al permiso de residencia y de trabajo.

Además, busca agilizar los procedimientos y evitar la saturación en oficinas físicas, facilitando el acceso desde cualquier punto del país.

Objetivo de la medida

Las autoridades señalan que esta herramienta forma parte de la estrategia para ordenar el proceso y garantizar mayor transparencia.

El portal está dirigido a miles de migrantes que buscan regularizar su situación y acceder a derechos básicos dentro del sistema español.