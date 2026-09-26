Más de 32 000 casos de dengue y otras enfermedades que acechan a Ecuador por El Niño

Dengue y otras enfermedades asociadas al fenómeno de El Niño que preocupan en Ecuador

El posible impacto del fenómeno de El Niño 2026-2027 no solo genera preocupación por inundaciones y lluvias.

El aumento de enfermedades como dengue, diarreas e infecciones respiratorias también podría elevar la demanda de atención médica en Ecuador.

Dengue mantiene la alerta en Ecuador

Hasta la semana epidemiológica 34, Ecuador registraba cerca de 31 000 casos de dengue.

Reportes posteriores difundidos en septiembre elevaron el acumulado a 32 576 casos y 35 fallecimientos confirmados, de acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio de Salud Pública.

Las lluvias intensas pueden generar condiciones que favorecen la reproducción del mosquito que transmite el dengue.

Por eso, ante un escenario de mayores precipitaciones, una de las prioridades será mantener la vigilancia de los casos y contar con medicamentos e insumos suficientes para atender a los pacientes.

Diarreas e infecciones respiratorias también preocupan

El dengue no es la única enfermedad que puede generar presión sobre el sistema sanitario. Las inundaciones pueden dificultar el acceso a agua segura, aumentando el riesgo de enfermedades diarreicas, especialmente en comunidades afectadas por desbordamientos o acumulaciones de agua.

A esto se suma la posibilidad de un incremento en las infecciones respiratorias, que podría traducirse en una mayor demanda de consultas médicas y atención hospitalaria.

¿Qué hacer ante posibles síntomas de dengue?

Entre los síntomas que pueden aparecer están fiebre, dolor intenso, dolor detrás de los ojos, vómitos y sangrados. Ante estas señales es importante buscar valoración médica y evitar la automedicación.

En los casos de dengue, la atención debe concentrarse en la hidratación, el monitoreo y la valoración médica.

La recomendación de no automedicarse es especialmente importante porque algunos medicamentos pueden aumentar el riesgo de sangrado.

¿Cómo se trata el dengue?

La Mayo Clinic señala que no existe un tratamiento específico para eliminar el dengue, pero sí medidas para aliviar sus síntomas.

Durante la recuperación recomienda descanso y una adecuada ingesta de líquidos.

Mayo Clinic también advierte que las personas con dengue deben evitar aspirina, ibuprofeno y naproxeno, debido a que estos medicamentos pueden aumentar el riesgo de sangrado.

Para aliviar el dolor y la fiebre, señala el acetaminofén como una opción, siempre siguiendo las indicaciones de un profesional de salud.

Vacunación y prevención ante El Niño

La preparación sanitaria también contempla mantener disponibles vacunas contra influenza y COVID-19.

Para determinados grupos de población, como adultos mayores, niños y personas con enfermedades crónicas, también se considera la vacunación contra el neumococo.

El escenario previsto para El Niño 2026-2027 incluye a 17 provincias, 143 cantones y cientos de parroquias expuestas a posibles impactos.

Entre las provincias mencionadas están Guayas, Manabí, Los Ríos, Esmeraldas, El Oro, Santa Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas, además de varias provincias de la Sierra.

La planificación oficial para eventos de El Niño ha identificado riesgos de inundaciones y movimientos en masa en distintas zonas del país.