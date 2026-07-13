De la Espriella eliminará la consejería presidencial de paz en Colombia

Abelardo de la Espriella anuncia cambios en la política de paz de Colombia

El mandatario electo de Colombia, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, dijo el lunes que, entre otras, eliminará la consejería presidencial de paz luego de que la política de diálogos directos del gobierno saliente fracasara en obtener el desarme de poderosos grupos armados.

De la Espriella ha señalado que suspenderá cualquier diálogo en curso entre los grupos ilegales y la administración del presidente Gustavo Petro, el primer mandatario de izquierda en la historia colombiana.

"Se acaba el comisionado para la paz porque no habrá más procesos de falsa paz en mi gobierno", manifestó el mandatario electo en redes sociales.

Agregó que "el objetivo será la seguridad del pueblo y el desmonte total del perverso sistema de impunidad que reina en este momento y que se va a acabar desde que asuma el cargo" el 7 de agosto.

Hace dos semanas, De la Espriella dio plazo de un mes a los grupos armados ilegales para someterse a la justicia y señaló que no hará "concesiones inaceptables", en referencia a políticas del gobierno saliente para el desarme de guerrillas y grupos narcotraficantes.

La eliminación de la consejería de paz se enmarcará en la finalización de más de 200 puestos en la presidencia, que dispondrá cuando asuma el mandato de cuatro años.

De la Espriella impulsará una reestructuración en la sede presidencial que dijo permitirá el ahorro de 10.000 millones de pesos (3,1 millones de dólares).

Algunas de las funciones serán trasladadas a ministerios como el de Interior y de Defensa, explicó.

Desde su campaña De la Espriella anunció la eliminación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a la que califica como un "tribunal de venganza" que emite sentencias con "asimetría".

La (JEP), surgida del acuerdo de paz de 2016 que desarmó a la guerrilla de las FARC, juzga las más graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto de medio siglo por parte de los actores armados.