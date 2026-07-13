Joven colombiano muere tras operativo de agentes del ICE en Maine, Estados Unidos

Un joven colombiano murió en un tiroteo que involucra agentes del ICE.

Un joven colombiano murió en un tiroteo que involucró a agentes del ICE, este lunes 13 de julio de 2026, en Maine, Estados Unidos.

El colombiano de 26 años murió tras ser herido de bala. Su identidad no ha sido confirmada.

De acuerdo con información citada por la cadena CNN, el joven tenía permiso para trabajar en ese país y contaba con número de seguridad social.

Mufalo Chitam, diretor Ejecutivo de la ONG Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Maine, dijo a CNN que la víctima se dirigía a su trabajo cuando ocurrió el tiroteo.

El senador Angus King señaló que el joven era objetivo de un operativo de control migratorio.

La muerte del colombiano ocurre días después de que otra persona muriera en manos de un agente federal durante un control de tráfico en Houston.

Por su parte, el fiscal de distrito, Sean Teare, dijo que el gobierno federeal no está colaborando con las autoridades locales.

Según el senador Ryan Fecteau, las autoridades ya están investigando el hecho que ha sacudido a la comunidad y exigió respuestas ante la presencia de fuerzas letales armadas en la zona.

Tras la muerte del joven, la senadora republicana Susan Collins, apuntó que se necesita una investigación exhaustiva e imparcial.