Estados Unidos festeja 250 años de independencia con grandes celebraciones

El 4 de julio es la principal fiesta nacional de Estados Unidos. Ese día se conmemora la adopción de la Declaración de Independencia, aprobada por el Segundo Congreso Continental el 4 de julio de 1776.

Documento con el que las trece colonias declararon su separación del Imperio Británico y dieron origen a una nueva nación.

La declaración fue redactada principalmente por Thomas Jefferson, con el respaldo de un comité integrado también por John Adams, Benjamin Franklin, Roger Sherman y Robert Livingston.

Aunque la resolución para independizarse fue aprobada el 2 de julio, el documento definitivo fue adoptado dos días después, razón por la que la celebración se realiza cada 4 de julio.

Tradiciones que se mantienen por más de dos siglos

Con el paso del tiempo, la fecha se convirtió en un símbolo de identidad nacional. En la actualidad, millones de estadounidenses participan en desfiles, conciertos, reuniones familiares, espectáculos de fuegos artificiales y ceremonias cívicas en todo el país.

Uno de los actos más emblemáticos se realiza en el National Archives de Washington D. C., donde se conserva el documento original de la Declaración de Independencia.

Allí se organiza cada año una lectura pública del texto, además de actividades históricas, musicales y educativas abiertas al público.

El aniversario 250 de Estados Unidos

La celebración de este 2026 tiene un significado especial, ya que Estados Unidos conmemora 250 años de su independencia.

La Casa Blanca impulsó el programa Freedom 250, una agenda nacional que incluye eventos culturales, históricos y conmemorativos a lo largo del año para recordar el cuarto de milenio de la fundación del país.