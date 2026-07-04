La Carolina cuenta con 49 canchas rehabilitadas
49 canchas fueron remodeladas para que usuarios asistan a practicar deporte y a recrearse en el parque La Carolina.
En la Carolina, usuarios pueden disfrutar de 49 canchas.
Quito informa
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Actualizado:
04 jul 2026 - 07:00
El parque La Carolina, uno de los principales espacios recreativos y deportivos de la capital, cuenta con 49 canchas remodeladas en sus 61 hectáreas de espacio público.
De acuerdo con la información, la renovación incluyó:
- 16 canchas de fútbol
- 33 canchas multideportivas
En los nuevos espacios se puede practicar disciplinas como básquet, vóley, tenis y ecuavóley.
Los trabajos contemplaron el mejoramiento de las superficies deportivas, renovación de la señalización y demarcación de las canchas.
También la adecuación de la infraestructura complementaria y la recuperación de otros espacios públicos del parque.
Según el Municipio, la recuperación de esta infraestructura beneficia a deportistas aficionados, clubes, familias y ciudadanos que utilizan diariamente el parque para actividades recreativas, de entrenamiento y esparcimiento.
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