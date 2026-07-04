La Carolina cuenta con 49 canchas rehabilitadas

En la Carolina, usuarios pueden disfrutar de 49 canchas.

El parque La Carolina, uno de los principales espacios recreativos y deportivos de la capital, cuenta con 49 canchas remodeladas en sus 61 hectáreas de espacio público.

De acuerdo con la información, la renovación incluyó:

16 canchas de fútbol

33 canchas multideportivas

En los nuevos espacios se puede practicar disciplinas como básquet, vóley, tenis y ecuavóley.

Los trabajos contemplaron el mejoramiento de las superficies deportivas, renovación de la señalización y demarcación de las canchas.

También la adecuación de la infraestructura complementaria y la recuperación de otros espacios públicos del parque.

Según el Municipio, la recuperación de esta infraestructura beneficia a deportistas aficionados, clubes, familias y ciudadanos que utilizan diariamente el parque para actividades recreativas, de entrenamiento y esparcimiento.