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Quito

La Carolina cuenta con 49 canchas rehabilitadas

49 canchas fueron remodeladas para que usuarios asistan a practicar deporte y a recrearse en el parque La Carolina. 

En la Carolina, usuarios pueden disfrutar de 49 canchas.

Quito informa

Autor

Evelin Caiza A. 

Actualizado:

04 jul 2026 - 07:00

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El parque La Carolina, uno de los principales espacios recreativos y deportivos de la capital, cuenta con 49 canchas remodeladas en sus 61 hectáreas de espacio público. 

De acuerdo con la información, la renovación incluyó: 

  •  16 canchas de fútbol
  • 33 canchas multideportivas

En los nuevos espacios se puede practicar disciplinas como básquet, vóley, tenis y ecuavóley. 

Los trabajos contemplaron el mejoramiento de las superficies deportivas, renovación de la señalización y demarcación de las canchas. 

También la adecuación de la infraestructura complementaria y la recuperación de otros espacios públicos del parque.

Según el Municipio, la recuperación de esta infraestructura beneficia a deportistas aficionados, clubes, familias y ciudadanos que utilizan diariamente el parque para actividades recreativas, de entrenamiento y esparcimiento.

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