EE.UU. impuso unas sanciones financieras contra el presidente colombiano, Gustavo Petro

Estados Unidos anunció, este viernes 24 de octubre del 2025, sanciones financieras contra el presidente colombiano, Gustavo Petro, por no combatir el narcotráfico.

El Departamento del Tesoro estadounidense también impuso sanciones contra la esposa del mandatario izquierdista y uno de sus hijos, así como contra el ministro del Interior Armando Benedetti, su mano derecha.

Fue una medida inusual. La lista de sanciones de Estados Unidos suele reservarse para capos de la droga, terroristas y dictadores implicados en graves abusos contra los derechos humanos.

La decisión tuvo lugar el mismo día en que Estados Unidos anunció el despliegue de un portaaviones y su flotilla acompañante para sumarse a la ofensiva militar que ya opera desde agosto pasado para "contrarrestar el narcoterrorismo" en América Latina.

Estados Unidos destruyó segunda lancha en aguas del Pacífico

Es la primera vez que un presidente de Colombia, el país que más produce cocaína en el mundo, recibe una sanción de este tipo.

"El presidente Petro ha permitido que los carteles de drogas prosperen y se ha negado a detener esta actividad", dijo el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, en un comunicado.

Petro reaccionó en X de inmediato con duras palabras: "Luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me trae esta medida del gobierno de la sociedad que tanto ayudamos para detener sus consumos de cocaína. Toda una paradoja, pero ni un paso atrás y jamás de rodillas", agregó.

Petro sostiene que los asesores de Trump son cercanos a narcotraficantes y asegura que los capos de la cocaína viven cómodamente en ciudades de Estados Unidos como Miami.

El mandatario colombiano rechaza además los ataques de Washington contra supuestas lanchas narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico, que hasta el momento dejan al menos 43 muertos. Según Petro son "ejecuciones extrajudiciales".

¿Qué implican las sanciones?

Las medidas, publicadas por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, implican el bloqueo de cualquier propiedad que los sancionados tengan en Estados Unidos y realizar transacciones internacionales con medios de pago de ese país.

Las sanciones también involucran a la esposa del mandatario, Verónica Alcocer, y a su hijo mayor Nicolás Petro, que está en medio de un juicio penal por supuestamente recibir unos 100 000 dólares para la campaña de su padre en 2022 de parte de un exnarcotraficante, condenado en su momento a prisión en Estados Unidos.

También fue sancionado Benedetti, el funcionario más cercano a Petro y uno de sus mayores aliados durante la carrera a la presidencia.