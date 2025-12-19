Estados Unidos suspende su programa de Lotería de Visas que permite acceder a la 'green card'

Estados Unidos anunció la suspensión de uno de sus programas de visas para migrantes, la popular 'Lotería de Visas', que es como se conoce al programa Visas de Diversidad. El anuncio se conoció este viernes 19 de diciembre del 2025.

La secretaria estadounidense de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció la decisión en redes sociales, argumentando que este programa permitió la entrada de un portugués, sospechoso del asesinato de dos estudiantes en la Universidad Brown y de un profesor del MIT.

Estas son las nuevas reglas que se deben cumplir para obtener visas para Estados Unidos "Claudio Manuel Neves-Valente entró en Estados Unidos a través del programa de lotería de visas de diversidad (DV1) en 2017 y se le concedió una 'green card'", señaló Noem en redes sociales.

"Siguiendo las instrucciones del presidente Trump, ordeno inmediatamente al USCIS [Servicio de Ciudadanía e Inmigración] que suspenda el programa DV1 para garantizar que ningún estadounidense más resulte perjudicado por este desastroso programa", escribió la secretaria de Seguridad Nacional.

La Lotería de Visas se instauró en 1990 y permite conceder permisos de residencia, conocidos como 'green card', a unas 50.000 personas cada año, siempre que cumplan los criterios de elegibilidad.

Esto se sabe de la propuesta de Estados Unidos para revisar el historial de redes sociales a turistas de 42 países. Cada año, millones de personas de naciones con bajos índices migratorios hacia Estados Unidos participan en el sorteo. Ecuador consta como uno de los países elegibles para la Lotería de Visas.

En 2025, la convocatoria para el programa Visas de Diversidad ya se había retrasado. Usualmente, las inscripciones inician en octubre de cada año, cuando empieza el año fiscal en Estados Unidos.

Pero el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció, en octubre pasado, que el programa de Lotería de Visas para 2027 aún no se convocaba por modificaciones y ajustes al proceso de administración.

La convocatoria de este año, que queda suspendida, era para viajar a Estados Unidos en 2027. Actualmente, ya se conoce a los elegidos para el 2026, que se inscribieron hace dos años.