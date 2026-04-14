Exalumno desata tiroteo en colegio de Turquía: 16 heridos y un docente en estado crítico

Deseo una pronta recuperación a nuestros heridos y transmito mis condolencias a la comunidad educativa y a todos los ciudadanos - Hasan Şıldak

Un violento tiroteo sacude a una escuela de secundaria en el distrito de Siverek, en la provincia de Şanlıurfa, en Turquía, dejando al menos 16 personas heridas tras el ataque de un exalumno.

El agresor, un joven de entre 17 y 18 años, ingresa al instituto técnico y abre fuego de manera indiscriminada con una escopeta apenas cruza la entrada principal.

Testigos relatan escenas de pánico: estudiantes gritan y huyen mientras el atacante dispara contra quienes se cruzan en su camino.

Quiénes son las víctimas

Según el Ministerio del Interior, los heridos son:

10 estudiantes

4 profesores

1 policía

1 trabajador del comedor

Todos son trasladados a hospitales, mientras que un docente permanece en estado crítico.

Tras el ataque, unidades especiales de la policía rodean el establecimiento y evacúan a los estudiantes.

El atacante se atrinchera dentro del colegio, mientras las autoridades intentan convencerlo de que se entregue.

El gobernador Hasan Şıldak confirma que el joven se niega a rendirse.

Finalmente, acorralado por la policía, se dispara con la misma escopeta, muriendo en el lugar.