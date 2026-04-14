Asesinan a un árbitro durante un partido de fútbol barrial en El Oro

El árbitro Javier Ortega fue asesinado durante un partido de fútbol barrial en Pasaje.

Un árbitro fue asesinado en pleno partido de fútbol barrial en el cantón Pasaje, la tarde del domingo 12 de abril de 2026, en un hecho violento que generó conmoción entre jugadores y asistentes.

El crimen ocurrió al mediodía en la cancha “Los Álamos”, en el sector Los Naranjos, cuando hombres armados ingresaron al complejo deportivo y dispararon directamente contra el juez central.

El árbitro fue identificado de forma preliminar como Javier Ortega. El ataque se produjo frente a decenas de personas que presenciaban el encuentro, provocando caos y pánico en el lugar.

Tras el atentado, el árbitro fue trasladado de urgencia a una casa de salud cercana. No obstante, minutos después se confirmó su muerte debido a la gravedad de las heridas.

Se investiga sicariato

Efectivos de la Policía Nacional llegaron al sitio para levantar indicios balísticos y recopilar versiones de los testigos, con el objetivo de identificar a los responsables. El hecho es investigado como un presunto sicariato.

Este nuevo episodio de violencia en El Oro vuelve a encender las alertas sobre la seguridad en eventos deportivos comunitarios en Ecuador, especialmente en campeonatos barriales donde participan decenas de ciudadanos cada fin de semana.