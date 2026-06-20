Exorcismos se promocionan en Portugal en medio del rechazo de la Iglesia Católica

Un sacerdote impone sus manos sobre una mujer, que inmediatamente cae al suelo, grita y se retuerce como en trance: en el sótano de un centro comercial portugués, estos rituales "de exorcismo" atraen a decenas de personas, pese al rechazo de la Iglesia.

Escenas como esta tienen lugar una vez al mes en esta sala ubicada a tan solo unos pasos de la explanada del santuario de Fátima, uno de los lugares de peregrinación más visitados de la Iglesia católica.

Más de un centenar de personas participaron en este "retiro exorcista" organizado por la "Prelatura de San Pedro y San Pablo", una entidad fundada en 2006 de la que se han distanciado tanto el Vaticano como las autoridades católicas locales.

El clero católico afirma que estos encuentros son realizados por personas que se autodenominan figuras religiosas, pero que están fuera de la supervisión oficial de la Iglesia y, por tanto, podrían explotar a fieles vulnerables.

Exorcismos se promocionan en Portugal

En el momento más esperado, los creyentes se levantan de sus asientos uno tras otro y se acercan a Francisco Marques, un joven de 27 años bastante alto, de rostro pálido y cabello pelirrojo, que viste una sotana negra y un cuello romano.

Al ponerse frente a él, Marques coloca sus dos manos sobre la frente de cada uno con aires de concentración.

Algunos, en su mayoría mujeres, se dejan caer hacia atrás sobre los brazos de una o dos personas, que estaban listas para recogerlas y recostarlas sobre la alfombra colocada ante el altar.

"Es una paz muy profunda la que uno encuentra. Es una liberación. Me voy de aquí después de una purificación, con el alma ligera", atestigua tras vivir la experiencia Lurdes Ramísio, una enfermera de 56 años.

Posiciones divididas sobre exorcismos

"Nos han calumniado. Nos han llamado falsos sacerdotes, falso obispo, estafadores. Por eso hay que defender nuestra dignidad", asegura quien también oficia todos los domingos en una "capilla privada" instalada en su residencia.

El autoproclamado clérigo asegura que la participación en sus sesiones de exorcismo es gratuita, si bien admite que se financian con donaciones voluntarias de los fieles.

Además de ofrecer los libros que ha escrito, también invita a los devotos a comprar sal "exorcizada", agua bendita o ungüentos preparados por él mismo.

En la mesa donde se exhiben estos artículos, hay tarjetas de presentación que, debajo de una foto de Marques con el papa Francisco, muestran un número de teléfono y también un número de cuenta bancaria.