Fallece Jorge Messi, padre de Lionel Messi, a los 68 años

Jorge Horacio Messi, padre y representante de Lionel Messi, murió la noche del viernes 7 de agosto de 2026 a los 68 años. El fallecimiento ocurrió alrededor de las 20:00, hora deEcuador, en una clínica de Rosario, Argentina, donde permanecía internado debido a problemas de salud.

Nacido en Rosario, provincia de Santa Fe, el 1 de enero de 1958, Jorge Messi estuvo casado con Celia Cuccittini y tuvo cuatro hijos: Rodrigo, Matías, Lionel y María Sol.

Durante más de 20 años, fue una de las principales figuras detrás de la carrera profesional de Lionel Messi. Desde fuera de las canchas estuvo involucrado en negociaciones contractuales, traspasos y en la administración de distintos aspectos de los negocios del futbolista argentino.

La familia mantuvo en reserva su estado de salud

Los Messi no informaron públicamente cuál era la enfermedad que afectaba a Jorge ni dieron detalles sobre su evolución. El pasado 18 de junio, la familia confirmó que atravesaba un problema de salud y que permanecía bajo supervisión médica.

El comunicado fue difundido después de que circularan versiones sobre su estado, incluida una información falsa que anunciaba su muerte.

En ese momento, la familia pidió evitar especulaciones y señaló que únicamente sus allegados tenían información precisa sobre la situación. También solicitó respeto por la privacidad de Jorge Messi y de sus familiares.