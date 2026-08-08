Hallan muerto a testigo clave en un caso de ejecución extrajudicial

Hallan el cuerpo de un testigo clave en un caso de ejecución extrajudicial

El hallazgo del cuerpo sin vida de Yelibert Adrián Moreira Román, de 28 años, conmocionó a Milagro, en la provincia del Guayas. El cadáver, que presentaba una decapitación, fue encontrado la mañana del viernes 7 de agosto de 2026 a un costado de la vía a Yaguachi.

Moreira era una persona clave dentro del proceso judicial que investiga la muerte de Bryan Ledesma, ocurrida después de un procedimiento militar registrado el 16 de marzo de 2026. Él era el sobreviviente de ese operativo y uno de los principales testigos de la investigación contra siete militares.

Moreira sobrevivió al operativo en el que murió Bryan Ledesma

El 16 de marzo de 2026, Yelibert Moreira y su amigo Bryan Ledesma regresaban de una jornada de pesca en el sector La Chunguilla cuando fueron interceptados por militares que se movilizaban en la patrulla Eco Kilo.

Mientras Ledesma murió posteriormente, Moreira sobrevivió y entregó su versión a la Fiscalía sobre lo ocurrido durante la intervención.

De acuerdo con la teoría del caso expuesta por Fiscalía, Moreira aseguró haber sido sometido junto a Ledesma a agresiones físicas y descargas eléctricas. Su testimonio fue incorporado como uno de los principales elementos de la investigación contra los siete uniformados.

Durante una audiencia de apelación, la Fiscalía incluso expuso cómo Moreira habría identificado a uno de los procesados mediante fotografías.

Según la versión presentada en audiencia, el sobreviviente reconoció al cabo Franklin Tercero y afirmó que era quien lo habría torturado utilizando cables eléctricos.

El testimonio de Moreira también fue utilizado para reconstruir los momentos posteriores a las agresiones contra Ledesma. El sobreviviente relató que escuchó a uno de los militares advertir a otro que había matado a su compañero.

¿Qué investigaba la Fiscalía?

La investigación fiscal sostiene que Ledesma y Moreira fueron sometidos a actos de violencia durante el procedimiento militar. El caso inicialmente estuvo relacionado con la presunta desaparición y muerte de Ledesma, pero posteriormente la Fiscalía reformuló los cargos contra los uniformados.

Los siete militares son investigados por presunta tortura y ejecución extrajudicial, delitos que, de acuerdo con la acusación fiscal, podrían alcanzar penas de hasta 26 años de prisión.

Dentro del proceso también se realizaron evaluaciones psicológicas a Moreira. Los informes periciales señalaron que las secuelas que presentaba eran compatibles con signos de tortura, de acuerdo con protocolos internacionales como los de Estambul y Minnesota.