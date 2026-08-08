Feriado 10 de Agosto: estas son las vías parcialmente habilitadas en Ecuador

Algunas vías en Ecuador presentan restricciones en distintos puntos, según un reporte del MIT.

El feriado del 10 de Agosto de 2026, varias vías de la Red Vial Estatal presentan restricciones o se encuentran parcialmente habilitadas debido a deslizamientos de tierra, socavones, pérdida de calzada y otros daños provocados, principalmente, por las condiciones climáticas.

El reporte vial del Ministerio de Infraestructura y Tecnología contempla afectaciones en nueve provincias y recomienda a los conductores circular con precaución en los tramos comprometidos.

Entre las zonas con mayor número de vías afectadas están Loja y Morona Santiago, donde existen varios puntos con deslizamientos, hundimientos y trabajos de limpieza.

Estas son las vías afectadas por provincia

Azuay

En Azuay existen cuatro corredores parcialmente habilitados:

Cuenca-Cañar-Alausí: afectación en el sector El Rocío.

afectación en el sector El Rocío. Cuenca-Guarumales-Méndez-Macas: restricciones en Sacre y los kilómetros 50 y 61. Se recomienda precaución en los kilómetros 44, 105 y 107.

restricciones en Sacre y los kilómetros 50 y 61. Se recomienda precaución en los kilómetros 44, 105 y 107. Cuenca-Molleturo-Naranjal: en el kilómetro 101 el paso está habilitado únicamente para vehículos livianos de hasta 3,5 toneladas.

en el kilómetro 101 el paso está habilitado únicamente para vehículos livianos de hasta 3,5 toneladas. Cuenca-Girón-Pasaje-Machala: paso controlado entre las 07:00 y 17:00. Se recomienda precaución en el kilómetro 90.

Para el tramo Cuenca-Molleturo-Naranjal se mantiene como alternativa la ruta El Triunfo-Manuel J. Calle-La Troncal-Cochancay.

Cotopaxi

En la vía Zumbahua-Latacunga, sector Tingo-Tacajalo, existen varios puntos afectados por deslizamientos de talud en los kilómetros 79, 84, 85 y 106.

La vía permanece parcialmente habilitada.

El Oro

Dos carreteras presentan afectaciones:

Balsas-Río Pindo: socavamiento y deslizamiento en el sitio Guerras.

socavamiento y deslizamiento en el sitio Guerras. Portovelo-Salati-Ambocas-El Cisne: deslizamiento de tierra y pérdida de la mesa vial.

Esmeraldas

En esta provincia se reportan tres vías parcialmente habilitadas:

Y del Salto-Chamanga: desbordamiento del río Sucio.

desbordamiento del río Sucio. Quinindé-El Mirador-Esmeraldas: falla de talud en el kilómetro 71, a la altura de El Mirador.

falla de talud en el kilómetro 71, a la altura de El Mirador. Y San Mateo-Viche: pérdida de masa asfáltica en los sectores Chincha, kilómetro 32, y Chucaple, kilómetro 60.

En estos tramos se recomienda conducir con precaución debido a la presencia de maquinaria y trabajos en la vía.

Loja concentra varias afectaciones

Loja es una de las provincias con mayor número de carreteras parcialmente habilitadas.

Entre las principales están:

San Pedro-Las Chinchas-vía a la Costa: varios deslizamientos.

varios deslizamientos. El Empalme-Célica-Alamor: paso restringido para transporte pesado por disposición del COE Cantonal de Célica.

paso restringido para transporte pesado por disposición del COE Cantonal de Célica. Alamor-Arenillas: hundimiento de calzada en el sector Cochurcho.

hundimiento de calzada en el sector Cochurcho. Loja-Saraguro: hundimiento de calzada en el sector Cenén, kilómetro 13.

hundimiento de calzada en el sector Cenén, kilómetro 13. Cariamanga-Sozoranga: deslizamiento en la parroquia Utuana.

deslizamiento en la parroquia Utuana. Cariamanga-Espíndola: socavón y deslizamiento en San Antonio-Macaicanza; existe un paso provisional.

socavón y deslizamiento en San Antonio-Macaicanza; existe un paso provisional. Loja-Malacatos: cierre temporal a la altura del puente de Malacatos por construcción.

cierre temporal a la altura del puente de Malacatos por construcción. Catacocha-El Empalme-Lucarqui-Macará: deslizamiento en Lucarqui.

Para algunos desplazamientos hacia la Costa se han establecido rutas alternativas por Catamayo-Gonzanamá-Cariamanga-Sozoranga-Macará.

Manabí

Cuatro vías presentan restricciones:

Canuto-Calceta: socavón a la altura de Canuto.

socavón a la altura de Canuto. Jipijapa-límite provincial Manabí/Guayas: afectación de un carril en el kilómetro 75 de la vía Paján-Cascol, sector Cañita.

afectación de un carril en el kilómetro 75 de la vía Paján-Cascol, sector Cañita. Rocafuerte-Tosagua: socavón en el kilómetro 187; se habilitó un carril y medio.

socavón en el kilómetro 187; se habilitó un carril y medio. Tosagua-Bahía: paso parcialmente habilitado en el kilómetro 5, sector Verdún.

paso parcialmente habilitado en el kilómetro 5, sector Verdún. San José de Chamanga-Pedernales: paso parcialmente habilitado debido a un socavón.

Para Canuto-Calceta se recomienda la ruta San Plácido-San Sebastián.

Morona Santiago

La provincia también presenta varios puntos que requieren precaución.

En la vía Méndez-Guarumales-Cuenca, el paso está parcialmente habilitado en Sacre y el kilómetro 61. Además, permanece cerrado el paso lateral Méndez-Guarumales, a 200 metros del hospital, debido a un socavón.

Otros tramos afectados son:

Tiwintza-San José de Morona: deslizamiento en Shaime.

deslizamiento en Shaime. Bella Unión-Limón: deslizamiento en El Rosario.

deslizamiento en El Rosario. San Juan Bosco-Gualaquiza: deslizamientos en El Paxi y El Sacramento.

deslizamientos en El Paxi y El Sacramento. Gualaquiza-Chigüinda-Sígsig-Cuenca: deslizamiento en Gallo Cantana.

deslizamiento en Gallo Cantana. Macas-Riobamba: deslizamientos en Cascada Macabea y en el kilómetro 95, además de riesgo por caída de rocas en el kilómetro 47.

deslizamientos en Cascada Macabea y en el kilómetro 95, además de riesgo por caída de rocas en el kilómetro 47. Limón-Gualaceo: deslizamientos en Cerro Bosco, San Vicente y Chacras.

Sucumbíos

En Sucumbíos se reportan dos corredores afectados:

Lago Agrio-El Reventador: pérdida de calzada entre los kilómetros 71 y 82.

pérdida de calzada entre los kilómetros 71 y 82. Vía Interoceánica-La Bonita-El Playón: deslizamientos asociados a las fuertes lluvias, principalmente en Santa Bárbara, La Fama y La Alegría.

Zamora Chinchipe

En esta provincia se reportan afectaciones en:

El Pangui-Tundayme: habilitada con restricción vehicular en el sector El Oasis por un deslizamiento. Existe maquinaria permanente en el lugar.

habilitada con restricción vehicular en el sector El Oasis por un deslizamiento. Existe maquinaria permanente en el lugar. Zumbi-Paquisha: deslizamiento en el sector Panecillo, cerca de El Dorado.

deslizamiento en el sector Panecillo, cerca de El Dorado. Zamora-Yantzaza: maquinaria trabaja en el sector Namírez, en la vía Namírez-Cumbaratza.

Para el tramo El Pangui-Tundayme se estableció como alternativa la ruta El Oasis-Santa Rita-El Pangui.

¿Qué deben tomar en cuenta los conductores?

Ante las condiciones de las carreteras, los conductores que viajarán durante el feriado del 10 de Agosto deben revisar el estado de la ruta antes de salir y conducir con precaución en los sectores donde existen deslizamientos, socavones o pérdida de calzada.

También es recomendable reducir la velocidad al atravesar zonas afectadas, respetar la señalización y las indicaciones de los agentes que se encuentren realizando controles o coordinando el tránsito.