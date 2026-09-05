Tres fallecidos, 84 heridos y varios desaparecidos tras explosiones en unidad militar de Bolivia

La Fiscalía de Bolivia elevó este sábado 5 de septiembre de 2026 a tres los fallecidos por dos violentas explosiones en una unidad militar, a medida que equipos de rescate aún remueven escombros en busca de desaparecidos, con el riesgo de nuevas detonaciones, informaron autoridades.

Los estallidos en el recinto se producen el viernes por la tarde en la ciudad de Viacha, de más de 100.000 habitantes, a 30 kilómetros al suroeste de La Paz.

En el lugar se almacenaba material pirotécnico decomisado, granadas y explosivos con base de TNT, según el Ministerio de Defensa.

Las causas del siniestro aún se investigan.

Los bomberos todavía buscaban cuerpos este sábado entre las partes destruidas del edificio militar. Un largo cordón de policías cerraba el paso a decenas de personas que se agolpaban para consultar por sus familiares, constató la AFP.

Un comunicado del Ministerio Público, que cita a la fiscal a cargo Katherine Ramírez, señala que "en medio de los escombros se rescató el cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino", por lo que ahora suman "tres personas fallecidas hasta el momento".

Personal militar y bomberos inspeccionan los daños tras una explosión en un cuartel del ejército en Viacha, Bolivia. AFP

Los dos primeros confirmados eran jóvenes que cumplían el servicio militar obligatorio, informaron autoridades el día anterior.

La Fiscalía no detalló si el tercer cadáver encontrado el sábado corresponde a la lista de los 14 militares desaparecidos, entre ellos un sargento y otros 13 jóvenes en servicio militar.

Además, anunció que abrió una investigación por "homicidio culposo" y otros delitos.

Informes previos del Ministerio de Defensa daban cuenta además de dos muertos y 84 heridos.

Ernesto Justiniano, jefe de esa cartera, informó por separado que "el riesgo en el área todavía es alto", debido a que existen explosivos de alto poder que aún no fueron retirados.

"En un lugar específico hemos entrado y hemos visto todavía unos artefactos que se llaman 'booster' (...), un TNT con una gran potencia de explosión", dijo la autoridad.

Escenas de destrucción

Algunas personas de origen aimara indagaban entre lágrimas por sus familiares a los soldados que resguardan el lugar. Otros intentaron ingresar por la fuerza, pero fueron contenidos, supervisados por un periodista de la AFP.

Elba Aruquipa, de 45 años, preguntaba por la situación de su hijo en el servicio militar, pero no obtuvo respuesta.

"Si está ahí adentro, mi hijo, ¿qué va a pasar? Tampoco nos dan ninguna información", indicó en tono de angustia a la AFP.

Bomberos inspeccionan los daños tras una explosión ocurrida la noche anterior en un cuartel militar en Viacha, Bolivia. AFP

El Ministerio de Defensa anunció este sábado en un comunicado la formación de un "comité de crisis" para atender a las personas afectadas.

El alcalde de Viacha, Jenrry Patzi, lamentó que en su municipio "no hay un pinche (simple) hospital de segundo nivel para dar" atención a los heridos que tuvieron que ser trasladados a centros de salud de la vecina ciudad de El Alto y La Paz.

El viernes familias de las casas afectadas fueron trasladadas a un albergue temporal donde pasaron la noche, ante el riesgo de que corrieran en sus viviendas.

Tras el incidente el presidente Rodrigo Paz dijo en su cuenta de X que instruyó "verificar el cumplimiento de los protocolos de seguridad y determinar las responsabilidades que corresponden".