Principal aeropuerto de Indonesia suspende operaciones por erupción volcánica

El principal aeropuerto de Indonesia, en las afueras de la capital Yakarta, suspendió operaciones el domingo debido al lanzamiento de cenizas del volcán Anak Krakatoa, a más de 150 kilómetros de distancia.

Las pruebas indicaron "la dispersión de ceniza volcánica en la zona del Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta", lo que llevó al "cierre del aeropuerto hasta el domingo a las 09:30", indicó el Ministerio de Transportes en un comunicado.

El monte Anak Krakatoa hizo erupción el sábado sábado 5 de septiembre de 2026 al lanzar lava y emitió retumbos que se escucharon a hasta 700 kilómetros de distancia, indicó la agencia vulcanológica de Indonesia en un comunicado.

Agregó que el domingo se registraron dos nuevas erupciones.

La ceniza volcánica llegó hasta el aeropuerto internacional de Yakarta, lo cual motivó el cierre de operaciones.

La suspensión afectó 209 salidas y llegadas de aviones, siendo la ruta más afectada la que conecta con Singapur, según el ministerio. Precisó que 22.000 pasajeros se vieron impactados por la medida.