Flávio Bolsonaro habría salido de Brasil rumbo a Estados Unidos tras perder las elecciones

La versión se conoce después de que la justicia brasileña le ordenara entregar sus pasaportes.

El senador brasileño y derrotadio candidato presidencial, Flávio Bolsonaro habría viajado hacia Florida, según medios estadounidenses que citan fuentes oficiales bajo anonimato este martes 27 de octubre del 2026.

Bolsonaro, de 45 años, habría salido de Brasil rumbo a Estados Unidos, según información publicada este martes 27 de octubre de 2026 por CNN y The New York Times.

Ambos medios citaron a fuentes oficiales estadounidenses que hablaron bajo condición de anonimato. De acuerdo con CNN, el senador se dirigiría a Florida, aunque su paradero se desconoce desde la mañana de este martes.

La supuesta salida se habría producido después de que la justicia brasileña le anulara y ordenara entregar sus pasaportes.

La medida se conoció tras su derrota en la segunda vuelta presidencial del domingo frente al mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

Hasta el momento, la información difundida por los medios estadounidenses no confirma de manera independiente cómo habría abandonado el país ni en qué condiciones.

Un alto funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos dijo a CNN que esa institución otorgaría visas a Flávio Bolsonaro y a sus familiares para permitirles ingresar al territorio estadounidense.

No se detalló cuándo se emitirían esos documentos ni si el senador ya se encuentra en Estados Unidos.

Las investigaciones contra los Bolsonaro

Flávio es hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, quien permanece encarcelado en Brasil, y hermano de Eduardo Bolsonaro, que reside en Estados Unidos desde que dejó temporalmente su escaño como diputado federal en marzo de 2025.

Ambos hermanos son objeto de investigaciones judiciales en Brasil y mantienen cercanía política con el presidente estadounidense Donald Trump.

Entre las pesquisas contra Flávio figura una investigación por presunta corrupción y lavado de dinero relacionada con el financiamiento de una película sobre su padre.

Las acusaciones forman parte de las investigaciones abiertas en su contra y no constituyen, por sí mismas, una declaración de culpabilidad.

Mientras tanto, las autoridades argentinas desmintieron versiones de medios locales que señalaban que el senador habría intentado ingresar a Argentina.

Una fuente del Ministerio de Seguridad de ese país dijo a la agencia AFP que la información era falsa y que Flávio Bolsonaro nunca había ingresado a territorio argentino.

El presidente Donald Trump, aliado de la familia Bolsonaro, afirmó el lunes que, a su parecer, las elecciones presidenciales brasileñas estuvieron “amañadas”.