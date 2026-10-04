Flávio Bolsonaro vota y dice que 'liberará al pueblo brasileño'

Flavio Bolsonaro, hace el signo de la victoria mientras vota durante las elecciones presidenciales de Brasil.

El senador Flávio Bolsonaro, candidato derechista a la presidencia de Brasil, dijo este domingo 4 de octubre de 2026 que "liberará al pueblo brasileño" si gana las elecciones frente al mandatario de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva.

"Brasil necesita un cambio. No puede soportar más sufrimiento, tantos impuestos altos, tantas mujeres muertas, tanta persecución política", dijo el hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro tras votar en Río de Janeiro.

Los brasileños empezaron a votar este domingo en la primera vuelta de las presidenciales que enfrentan al mandatario Luiz Inácio Lula da Silva y al senador Flávio Bolsonaro, una elección que decidirá si Brasil permanecerá a la izquierda o se suma a la ola conservadora en la región, constató la AFP.

Casi 160 millones de electores están llamados a depositar su voto en estos cómics, en los que Lula aspira a gobernar por cuarta vez y Flávio Bolsonaro pretende seguir la senda de su padre Jair Bolsonaro, presidente entre 2019 y 2022.