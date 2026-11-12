Familia de futbolista fallecido Jesús de Miguel recibe donativos por 200 000 dólares 

Los jugadores guardan un minuto de silencio en memoria del fallecido futbolista español Jesús de Miguel, antes del partido de la liga española entre el Club Atlético de Madrid y el FC Barcelona.

La familia del delantero del Tenerife Jesús de Miguel, fallecido trágicamente la semana pasada tras un fuerte golpe sobre el terreno de juego, expresó este jueves su emoción y agradecimiento después de haber recibido más de 200 000 euros (221 000 dólares) en donaciones.

En un comunicado difundido por la AFE, el sindicato de futbolistas españoles, la familia del jugador agradeció "de todo corazón" a todas las personas que participaron en una colecta lanzada por un antiguo compañero de De Miguel, Fran Sol, que ha alcanzado más de 213 000 euros.

"Nos ha emocionado profundamente la cantidad de personas que se han movilizado en torno a esta iniciativa. Un agradecimiento muy especial a Fran Sol por haber puesto en marcha esta campaña de donaciones y a todos los que han participado en esta iniciativa o nos han enviado mensajes de apoyo", escribió la familia del goleador español, fallecido el pasado martes tras un violento choque con el guardameta del Andorra, Jesús Owono.

"Gracias por estar ahí, por vuestra solidaridad y por vuestro apoyo en este periodo", añadió. Esta campaña sigue disponible en la plataforma de "crowdfunding" gofundme.com.