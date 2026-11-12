Gustavo Alfaro admite ser uno de los afectados por crisis de ueno bank de Paraguay 

El entrenador argentino Gustavo Alfaro habló sobre el cierre de un banco en Paraguay

El entrenador de la selección de Paraguay, Gustavo Alfaro, confirmó este jueves 12 de noviembre que forma parte de los clientes damnificados por la intervención y crisis financiera de ueno bank. El estratega argentino rompió el silencio durante una rueda de prensa en Singapur, en la antesala del compromiso amistoso que disputará el combinado guaraní.

"Atravesados por el dolor, estamos dentro de los tres millones de personas que fuimos alcanzadas por ese problema", expresó el director técnico al referirse por primera vez al colapso de la entidad bancaria. Con estas declaraciones, Alfaro ratificó su perjuicio patrimonial tras varios días de intensas especulaciones en el entorno deportivo y financiero de Sudamérica.

Pese a reconocer el impacto económico, el seleccionador evitó confirmar o detallar el monto exacto de su dinero comprometido en la institución. Días atrás, diversas versiones periodísticas estimaron que las pérdidas del entrenador oscilarían los 10 millones de dólares, una cifra que su círculo cercano había desmentido previamente.

En su intervención ante los medios, Alfaro también respaldó públicamente el pronunciamiento emitido horas antes por los futbolistas de la selección paraguaya, quienes igualmente sufrieron retenciones de fondos.

El técnico destacó la postura solidaria del plantel al señalar que los jugadores pusieron en primer lugar la situación de los ciudadanos más necesitados antes que sus propios reclamos económicos.

Asimismo, el entrenador enfatizó que tanto él como los integrantes de la Albirroja se mantienen a disposición de la sociedad paraguaya frente a la incertidumbre financiera.

Aunque subrayó el respeto que le merece la situación interna del país desde su condición de extranjero, fue enfático al exigir "justicia para todos" los perjudicados por el cierre operativo.

La crisis estalló el pasado 3 de noviembre, cuando el Banco Central del Paraguay inició el proceso de resolución de ueno bank debido a problemas de solvencia, afectando a cerca de 2,9 millones de usuarios y a importantes patrocinios del fútbol local.

En medio de este complejo panorama, Alfaro mantiene el enfoque deportivo de su equipo para enfrentar a Singapur este 13 de noviembre y a Japón el próximo martes 17.