Trágico choque en El Condado, norte de Quito

Varias personas resultaron afectadas por un choque en el sector de El Condado.

Al menos tres personas murieron y nueve resultaron heridas por un choque en el sector de El Condado, norte de Quito, la noche de este viernes 17 de julio de 2026.

Un vehículo de color blanco cayó desde un paso a desnivel hacia la avenida Occidental. Varias personas intentaron socorrer a las víctimas.

Las autoridades informaron que el siniestro se registró en la avenida Mariscal Sucre y Catón Cárdenas.

Las autoridades acudieron al sitio para acordonar la zona, en medio de la agolmeración que se formó.

Personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) cerró la avenida Mariscal Sucre y Machala en sentido sur - norte.

Personal del Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) acudió al sitio para atender a las vícitmas.