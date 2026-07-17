Nuestro Mundial al Día: España y Argentina llegan a la final con historias muy distintas

La final del Mundial 2026 enfrentará a dos selecciones que llegan por caminos distintos, pero con el mismo objetivo: levantar la Copa del Mundo.

España buscará conquistar su segundo título mundial, mientras que Argentina intentará defender la corona conseguida en Catar 2022 y sumar una cuarta estrella.

Aunque ambos equipos atraviesan un gran momento futbolístico, la historia pesa de manera diferente para cada uno.

Mientras la selección española apenas disputará la segunda final de su historia, la Albiceleste vuelve a una instancia que conoce muy bien y en la que ha protagonizado algunos de los capítulos más recordados del fútbol mundial.

España quiere volver a tocar la gloria

La única consagración mundialista de España llegó el 11 de julio de 2010, cuando derrotó 1-0 a Países Bajos en Johannesburgo gracias al recordado gol de Andrés Iniesta en el tiempo suplementario.

Dieciséis años después, la Roja vuelve a una final con una nueva generación de futbolistas que eliminó a Francia en semifinales y buscará devolver al país europeo a la cima del fútbol internacional.

Argentina, una historia escrita en finales

La selección argentina disputará la séptima final mundialista de su historia. Desde la primera definición en Uruguay 1930 hasta la consagración en Catar 2022, la Albiceleste ha construido una tradición marcada por grandes victorias y derrotas memorables.

Los títulos obtenidos en 1978, 1986 y 2022 convierten a Argentina en una de las selecciones más exitosas de la historia del torneo.

Ahora, con Lionel Messi como referente y un plantel que ya sabe lo que significa ser campeón del mundo, buscará ampliar ese legado frente a España.