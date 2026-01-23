Una fractura de carril podría ser la causa principal del accidente del tren Iryo en Adamuz

Una grúa trabaja en el vagón 8 del tren Iryo, el último vagón que chocó al descarrilar contra el Alvia.

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) considera que las muescas encontradas en las ruedas del Iryo descarrilado y la deformación observada en el carril son compatibles con el hecho de que el carril estuviese fracturado.

«Se puede plantear la hipótesis de que la fractura del carril se produjo con anterioridad al paso del tren Iryo siniestrado y por lo tanto al descarrilamiento», subraya la nota publicada por la comisión encargada de investigar las causas que provocaron este accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), que ha costado la vida a 45 personas.

Esta hipótesis, advierte, deberá ser corroborada por cálculos y análisis detallados posteriores.

Plantea que la fractura del carril fue anterior al paso del Iryo

La CIAF explica que además de las muescas encontradas en el tren de Iryo descarrilado se detectaron otras muescas con un patrón geométrico compatible en las bandas de rodadura de algunas ruedas derechas de tres composiciones diferentes que habían circulado por la zona con anterioridad al accidente.

Se trata de un tren de Renfe que pasó por Adamuz alrededor de las 19:09 horas y otros dos trenes de Iryo que lo hicieron en torno a las 17:21 horas y 19:01, respectivamente.

Muescas encontradas en los coches

En el tren de Iryo los investigadores han detectado muescas en la banda de rodadura de las ruedas del lado derecho de los coches 2, 3, 4 y 5. Estas tienen un patrón uniforme en los coches 2, 3 y 4 y son compatibles con un impacto en la cabeza del carril.

Subraya la CIAF que estas muescas en las ruedas y la deformación en el carril pueden responder a que el carril estuviese fracturado y que, al estar interrumpida su continuidad, la parte anterior a la rotura recibiría inicialmente el peso total de la rueda, provocando que esa parte del carril descendiese levemente.

Ello provocaría momentáneamente un escalón entre los dos lados de la fractura que golpearía la llanta de la rueda.

"A velocidades del orden de 200 km/h la segunda rueda pasa tan pronto (en torno a unas 3 centésimas de segundo después) que el carril impactado no tiene tiempo a recuperar esa deformación, y por tanto no golpea la segunda rueda del bogie como lo hizo con la primera". Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF).

Factores que explican el descarrilamiento del coche 6

Las muescas en el coche 5 tienen un patrón diferente a las del resto de los coches pero son compatibles con un impacto contra la cabeza de carril en una posición de no continuidad con la zona previa a la fractura.

Explica la CIAF que el hecho de que estas muescas se encuentren en el coche 5 y que el 6 fuese el primero descarrilado puede responder a que el carril se estuviese volcando hacia el exterior durante el paso del coche 5, de manera que el coche 6 descarriló debido a una falta completa de continuidad en la rodadura.

Sobre el terreno se observó que el carril, tras el punto de rotura, había terminado volcado hacia el exterior y con marcas de haber sido pisado por una rueda lateralmente, una vez tumbado.

Concluye que una vez se determinen las causas de la rotura se podrán establecer nuevas líneas de investigación.