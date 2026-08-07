CTE desplegará más de 5.000 agentes durante el feriado del 10 de Agosto en Ecuador

Más de 5 000 agentes de tránsito se desplegarán en Ecuador en el feriado del 10 de agosto.

La Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) alista un amplio operativo de seguridad vial para el feriado por los 217 años del Primer Grito de Independencia, que se extenderá durante cuatro días en distintas zonas del país.

El despliegue comenzará al mediodía de este viernes 7 de agosto y permanecerá activo hasta la medianoche del lunes 10 de agosto de 2026, periodo en el que las autoridades prevén un aumento considerable del tránsito vehicular y de los viajes hacia diferentes destinos turísticos.

Más de 5 000 agentes estarán en las vías

El operativo contará con 5 103 agentes de tránsito, quienes estarán distribuidos estratégicamente para realizar controles, patrullajes y atender emergencias.

A este contingente se sumarán 450 unidades operativas, entre vehículos, motocicletas, ambulancias y grúas.

La CTE informó que estos recursos permanecerán activos durante los cuatro días del feriado para responder ante incidentes y reforzar la vigilancia en los principales corredores viales.

¿En qué zonas se realizará el operativo de la CTE?

El plan tendrá cobertura en ocho provincias y en cuatro Centros Binacionales de Atención en Frontera (Cebaf).

En total, los agentes vigilarán 2 128,31 kilómetros de la Red Vial Estatal, con especial atención en los tramos identificados como puntos críticos para la movilidad durante el feriado.

La estrategia busca anticiparse al incremento del flujo vehicular que suele registrarse durante los días de descanso obligatorio.

Velocidad y alcohol estarán entre los principales controles

Uno de los objetivos del operativo será reducir los factores que pueden provocar siniestros de tránsito.

Por ello, la CTE intensificará los controles para detectar principalmente:

Exceso de velocidad.

Conducción bajo los efectos del alcohol.

Otras conductas consideradas de riesgo en las carreteras.

Además de los controles, los agentes desarrollarán acciones de educación y prevención vial dirigidas a conductores, peatones y otros usuarios de las carreteras.

Operativo será coordinado con otras instituciones

La CTE señaló que el despliegue no estará a cargo únicamente de sus agentes. El plan contempla la coordinación con diferentes instituciones que participan en la atención de emergencias y seguridad durante los feriados.

Entre ellas están la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, ECU 911, Ministerio de Salud Pública, cuerpos de Bomberos y concesionarias viales.

La articulación busca reducir los tiempos de respuesta ante emergencias y mantener operativa la Red Vial Estatal durante el período de mayor movilidad.