Gobierno chileno llega a acuerdos con transportistas y se frena el paro por alza del diésel

El Gobierno de Chile y los gremios de transportistas anunciaron este jueves 12 de noviembre que llegaron a un acuerdo para poner fin a la paralización nacional iniciada el pasado martes 10 de noviembre.

Tras dos días de protestas y negociaciones el Ejecutivo accedió a implementar medidas económicas directas para destrabar el conflicto que mantenía bloqueos parciales en diversas carreteras del país.

Claudio Alvarado, ministro del Interior, confirmó que la administración del presidente José Antonio Kast aceptó revertir el último incremento aplicado a los combustibles y reducir en 100 pesos (0,10 dólares) el precio por litro de diésel.

Las autoridades aclararon que este combustible no registrará nuevas alzas hasta el próximo 31 de marzo de 2027.

Cristián Sandoval, presidente de la Confederación de Transportistas Fuerza del Norte, valoró la apertura de última hora del Ministerio del Interior para evitar la ruptura del diálogo.

Las causas de la paralización

Las movilizaciones surgieron como respuesta al encarecimiento de los combustibles, especialmente del diésel, insumo clave para el sector del transporte.

El alza de los precios se da por la situación en el mercado internacional por el conflicto bélico en Irán desde febrero y agravada localmente en marzo.

Además, el Gobierno modificó el mecanismo estatal de estabilización trasladando las alzas a los consumidores.

Antes de llegar al acuerdo de este jueves, el gobierno había planteado un proyecto de ley para limitar a 20 pesos por litro las futuras subidas durante 90 días. Sin embargo, los gremios calificaron la oferta como insuficiente y exigieron un congelamiento de al menos cuatro meses,

Ante las protestas, el Gobierno optó por retirar temporalmente la iniciativa para abrir el diálogo.

Balance de las protestas

La convocatoria iniciada por camioneros independientes y pequeños gremios sumó a taxistas, operadores de grúas y conductores de buses interurbanos, generando interrupciones parciales del tránsito y congestión en las regiones Metropolitana, Biobío, Coquimbo, Antofagasta y Valparaíso durante tres días.

Este es el balance de la jornada de manifestaciones: