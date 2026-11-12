Oficial: Lionel Scaloni renovó con Argentina hasta el Mundial 2030 

Argentina vs. Egipto - Estadio de Atlanta, Atlanta, Georgia, EE. UU. - 7 de julio de 2026. El entrenador de Argentina, Lionel Scaloni, reacciona tras finalizar el primer tiempo.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó oficialmente la continuidad de Lionel Scaloni al frente de la Selección Argentina hasta finales de 2030.

El anuncio fue encabezado por el propio entrenador junto al presidente de la entidad, Claudio Tapia, durante una conferencia de prensa realizada en el predio de Ezeiza en la previa del compromiso amistoso frente a Uruguay.

Con este nuevo acuerdo, que extiende un vínculo que expiraba originalmente en diciembre, el estratega oriundo de Pujato asumirá el desafío de liderar el recambio generacional de la Albiceleste tras el retiro internacional de Lionel Messi en octubre.

El proyecto deportivo apuesta por consolidar a la nueva camada de futbolistas encabezada por Nicolás Paz, Franco Mastantuono, Valentín Barco, Matías Soulé y Gianluca Prestianni.

El nuevo ciclo contractual abarca los dos grandes objetivos internacionales del combinado nacional: la defensa de la corona continental en la Copa América 2028, donde buscará el tricampeonato, y la Copa del Mundo de 2030, torneo en el que Argentina será una de las sedes inaugurales.

De alcanzar la cita ecuménica, Scaloni se convertirá en el técnico que más Mundiales consecutivos dirigió en la historia de la AFA (2022, 2026 y 2030).

En cuanto a la conformación de su equipo de trabajo, la estructura técnica se mantendrá sin incorporaciones inmediatas para el arranque de esta etapa.

Sin embargo, ya está definido que Walter Samuel dejará su rol como asistente en 2027 para iniciar su carrera como entrenador principal, marcando la única salida prevista dentro del grupo que conquistó cuatro títulos oficiales desde 2018.