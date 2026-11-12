Carolina Sánchez: ocho temporadas, una Estrella MICHELIN y una mujer que vuela alto

Carolina Sánchez estará presente en las cocinas de MasterChef Ecuador para asumir un nuevo desafío como jurado y evaluar a los 24 participantes que buscarán conquistar el título.

Hay personas que tienen una luz especial y Carolina Sánchez, la querida Chef Carito, es una de ellas. Quienes la siguen a través de Teleamazonas reconocen su sonrisa, su dulzura y su manera de transmitir la pasión por la gastronomía.

Pero detrás de esa calidez hay una mujer de carácter, una profesional exigente y una soñadora que sabe que los grandes logros también se construyen a partir de muchos "no".

Carolina transmite cercanía, es espontánea y tiene una energía que ilumina cualquier espacio. Sin embargo, su dulzura no debe confundirse con fragilidad. Es una mujer fuerte, decidida y profundamente preparada. Su sonrisa convive con una enorme disciplina y 22 años de experiencia en el mundo gastronómico.

Un rostro infaltable

Su historia con MasterChef Ecuador también tiene algo especial. Aunque al principio no estaba segura de aceptar el desafío, terminó convirtiéndose en una parte fundamental del programa y en un rostro querido por miles de ecuatorianos. Ha estado presente en las ocho temporadas de la franquicia, convirtiéndose en una figura familiar para el público.

Estrella MICHELIN

Pero su trayectoria va mucho más allá de la televisión. Carolina es una experta en gastronomía que ha construido su carrera con preparación y esfuerzo. En 2019 se convirtió en la primera y única chef ecuatoriana en obtener una Estrella MICHELIN, junto a su esposo, Iñaki Murúa, en su restaurante Ikaro, ubicado en Logroño, España.

Detrás de ese reconocimiento hubo muchos "no" y puertas cerradas. Sin embargo, Carolina confió en su talento y perseveró hasta alcanzar sus sueños.

Ikaro también refleja la unión de la pareja: su nombre combina la I de Iñaki y Karo de Carolina, además de hacer referencia a Ícaro, símbolo del impulso humano por conquistar lo imposible y atreverse a volar más alto que nadie. Su cocina une las raíces ecuatorianas, vascas y riojanas.

Su pasión por la gastronomía nació en Cuenca. Aunque disfruta la cocina salada, siente un cariño especial por el mundo dulce, por eso creo su negocio las "Tartas de la Chef Caro"

Un jurado unido

Fuera de cámaras, comparte una linda amistad con la chef Irene, entre risas, ocurrencias y apoyo mutuo. Junto a Óscar Santacoloma, han formado un equipo que combina humor y pasión por la cocina.

La maternidad también marcó una nueva etapa en su vida. Con la llegada de su hija Alaia, Carolina encontró una nueva forma de equilibrar su carrera con el amor por su familia.

Por eso, su regreso a MasterChef Ecuador tiene un significado especial: vuelve con nuevas experiencias y sigue compartiendo todo lo aprendido a lo largo de su trayectoria.

Carolina Sánchez es mucho más que un rostro querido de la televisión. Es una chef de reconocimiento internacional y una embajadora de la gastronomía ecuatoriana, que ha demostrado que el talento, la preparación y la perseverancia permiten llegar muy lejos.