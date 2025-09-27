Gustavo Petro aterriza en Bogotá luego que EE.UU. revocara su visa por actos 'incendiarios'

El presidente colombiano Gustavo Petro en el Debate General de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York. 23 de septiembre de 2025.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aterrizó este sábado 27 de septiembre del 2025 en Bogotá, después de que Estados Unidos cancelara su visa al acusarlo de "actos imprudentes e incendiarios" durante una manifestación propalestina en Nueva York, al margen de su participación en la Asamblea General de Naciones Unidas.

El mandatario izquierdista es uno de los más duros críticos de la ofensiva israelí en Gaza, y califica de "genocida" a su primer ministro, Benjamin Netanyahu.

Petro "se manifestó en las calles de Nueva York e hizo un llamado a los soldados estadounidenses a desobedecer órdenes y a incitar a la violencia. Revocaremos la visa (...) debido a sus actos imprudentes e incendiarios", indicó el Departamento de Estado en la red social X.

El propio presidente colombiano compartió un video en el que se le ve hablando en español con un megáfono ante una manifestación en Nueva York, llamando a "las naciones del mundo" a aportar soldados para un ejército "más grande que el de Estados Unidos".

"¡Pido a todos los soldados del ejército de los Estados Unidos que no apunten a la humanidad con sus rifles. ¡Desobedezcan la orden de (el presidente Donald) Trump! ¡Obedezcan la orden de la humanidad!", exclamó también.

Una fuente de la Presidencia colombiana confirmó a la AFP que Petro viajaba en un avión hacia Bogotá el viernes por la noche.

"Llegué a Bogotá y me encuentro que ya no tengo Visa a EEUU", escribió poco después el mandatario en su cuenta de X, en la madrugada del sábado hora local de Colombia.

"El que no se haya permitido la entrada a la Autoridad Palestina y el que se me quite la visa por pedirle al ejército de EEUU y de Israel que no apoyen un genocidio, que es un crimen contra la humanidad toda, demuestran que el gobierno de EEUU ya no cumple con el derecho internacional", añadió Petro en X, donde también se dirigió en tono irónico al presidente norteamericano Donald Trump.

El mandatario dijo previamente que tiene la ciudadanía italiana, por lo que no necesitaría un visado para entrar en Estados Unidos.

Horas después, el Secretario Jurídico de la Presidencia, Augusto Ocampo anunció que renuncia voluntariamente a la visa de los Estados Unidos.

"He decidido renuncial voluntarimente a mi visa de los Estados Unidos. Los hago en solidaridad con el Presidente Gustavo Petro y porque estoy convencido de que la dignidad de Colombia está por encima de cualquier privilegio personal", escribió el Secretario Jurídico.

Procedimiento penal

Petro se encontraba en Nueva York para asistir a la Asamblea General de la ONU. En un evento de la organización, dijo incluso más temprano que abrirá una "lista de voluntarios colombianos y colombianas que quieran ir a luchar por la liberación de Palestina" al considerar que la diplomacia no logró su trabajo.

El martes, reprendió en su discurso ante la Asamblea a la administración Trump y pidió un "procedimiento penal" contra su homólogo estadounidense tras ataques militares que destruyeron en el Caribe lanchas que, según Washington, transportaban narcotraficantes y droga.

Petro dijo que en los ataques murieron "jóvenes pobres" desarmados, más de una docena en total.

Washington sostiene que las acciones forman parte de una operación antidroga frente a las costas de Venezuela, a cuyo presidente, Nicolás Maduro, Trump acusa de dirigir un cártel.

El mandatario republicano ha enviado ocho buques de guerra y un submarino al Caribe sur.

Petro, cuyo país es el mayor productor de cocaína del mundo, ha dicho que sospecha que algunos de los muertos en los ataques desde barcos estadounidenses eran colombianos.

La semana pasada, el gobierno de Trump retiró a Colombia la certificación como aliado en la lucha contra las drogas, pero no llegó a imponer sanciones económicas.

En 2024, el país sudamericano rompió relaciones con Israel por su ofensiva en la Franja de Gaza, desatada en represalia por los ataques del movimiento islamista palestino Hamás el 7 de octubre de 2023.

En este asalto de milicianos islamistas murieron 1.219 personas, la mayoría de ellas civiles, según un recuento de la AFP basado en fuentes oficiales israelíes, y 251 fueron secuestradas, de las cuales 47 siguen cautivas en Gaza.

La campaña de represalia israelí ya deja más de 65.500 fallecidos en Gaza, también civiles en su mayor parte, según cifras del Ministerio de Salud local, del gobierno de Hamás, que la ONU considera fiables.