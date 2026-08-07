Caso María Belén Bernal: ratifican condena de 34 años y 8 meses para Germán Cáceres

La condena de 34 años y 8 meses de prisión contra Germán Cáceres por el femicidio de María Belén Bernal quedó confirmada este viernes 7 de agosto de 2026, tras la resolución del recurso de casación analizado por la Corte Nacional de Justicia.

Con esta decisión, se mantiene la pena impuesta al exteniente de la Policía, quien fue declarado responsable del femicidio de su esposa, ocurrido el 11 de septiembre de 2022 dentro de la Escuela Superior de Policía “Alberto Enríquez Gallo”, en Quito.

En la misma resolución, Alfonso C. fue declarado inocente, por lo que no se estableció responsabilidad penal en su contra dentro de este proceso.

Marían Belén Bernal estaba casada con el exteniente de Policía, Germán Cáceres Redes Sociales

Un crimen que ocurrió dentro de una escuela policial

María Belén Bernal, abogada de profesión, ingresó la madrugada del 11 de septiembre de 2022 a la Escuela Superior de Policía para encontrarse con su esposo, Germán Cáceres.

Después de su ingreso, Bernal desapareció. Durante los días siguientes se desarrolló una búsqueda que terminó el 21 de septiembre de 2022, cuando sus restos fueron localizados en el cerro Casitagua, cerca de la institución policial.

La investigación determinó la responsabilidad de Cáceres como autor del femicidio.

Germán Cáceres y María Belén Bernal. Redes Sociales

Tras permanecer prófugo, fue localizado y detenido en Colombia en diciembre de 2022 y posteriormente trasladado a Ecuador para enfrentar el proceso judicial.

En mayo de 2023, un tribunal de Pichincha lo condenó a 34 años y 8 meses de prisión.

Posteriormente, en mayo de 2025, la Corte Provincial de Justicia de Pichincha ratificó esa sentencia y confirmó el estado de inocencia de Alfonso C.

Casi cuatro años después

El femicidio de María Belén Bernal ocurrió hace casi cuatro años y se convirtió en uno de los casos de violencia contra la mujer que mayor conmoción generó en Ecuador.

Con la resolución de este 7 de agosto, la condena de 34 años y 8 meses contra Germán Cáceres queda ratificada, mientras que Alfonso C. mantiene su estado de inocencia.

Elizabeth Otavalo junto a un mural de su hija, María Belén Bernal. Foto: X Elizabeth Otavalo.

Para la familia de María Belén, sin embargo, la discusión sobre justicia no se limita a la sentencia contra Cáceres.

Las interrogantes sobre lo ocurrido dentro de la Escuela Superior de Policía y las actuaciones posteriores al femicidio continúan formando parte de su reclamo por el esclarecimiento integral del caso.