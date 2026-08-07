Abelardo De La Espriella jura como presidente de Colombia
Abelardo De La Espriella se posesionó como presidente de Colombia en medio de un gran operativo de seguridad.
Abelardo De La Espriella asumirá la presidencia de Colombia.
AP
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Actualizada:
07 ago 2026 - 15:19
El ultraderechista Abelardo De La Espriella se posesionó como presidente de Colombia este viernes 7 de agosto de 2026.
En medio de fuertes medidas de seguridad en Cali, se llevó a cabo la investidura del nuevo mandatario.
Es la primera vez en un siglo que la posesión de un presidente no se llevó a cabo en la capital, Bogotá.
07/08/2026
16:30
Abelardo De La Espriella jura
Tras entonar el himno nacional de Colombia, Abelardo De La Espriella juró como presidente para el período 2026-2030.
"Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia", dijo De La Espriella.
Luego el mandatario tomó el juramento de su vicepresidente, José Manuel Restrepo.
07/08/2026
16:15
Abelardo De La Espriella llega a la investidura
Abelardo De La Espriella ingresó a la Arena USC para tomar posesión de la presidencia de Colombia ante aproximadamente 2 500 invitados.
La ceremonia fue convocada a las 15:00; sin embargo, comenzó con más de una hora de retraso.
De La Espriella llegó con su esposa y sus cuatro hijos en medio de fuertes medidas de seguridad.
'¡Gracias, gracias, gracias Colombia!', dijo De La Espriella en la alfombra roja antes de la investidura.
07/08/2026
15:55
Ingresan últimos invitados y delegaciones internacionales
Los invitados y delegaciones internacionales ingresaron a la Arena de la Universidad Santiago de Cali (USC) para la investidura del nuevo mandatario colombiano.
Entre los invitados ingresaron los presidentes de Argentina, Javier Milei; de Ecuador, Daniel Noboa; de Chile, José Antonio Kast; de Paraguay, Santiago Peña y el rey Felipe VI de España.
Entre los expresidentes de Colombia que asisten a la posesión están Álvaro Uribe, Andrés Pastrana, Iván Duque y César Gaviria.
07/08/2026
13:15
Noboa y De la Espriella se reúnen
El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, y Abelardo De La Espriella se reunieron antes de la ceremonia de investidura.
La Presidencia de Ecuador indicó que en la reunión bilateral se fortalecieron los lazos de cooperación, integración y amistad.
07/08/2026
13:08
Gustavo Petro sale de la Casa de Nariño
El presidente saliente, Gustavo Petro, abandonó la Casa de Nariño en compañía de sus hijas y ministros.
Petro, vestido de blanco, dijo que cumplió su mandato con democracia e insistió en que defenderá los derechos del pueblo colombiano.
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