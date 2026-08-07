Abelardo De La Espriella jura como presidente de Colombia

Abelardo De La Espriella asumirá la presidencia de Colombia.

El ultraderechista Abelardo De La Espriella se posesionó como presidente de Colombia este viernes 7 de agosto de 2026.

En medio de fuertes medidas de seguridad en Cali, se llevó a cabo la investidura del nuevo mandatario.

Es la primera vez en un siglo que la posesión de un presidente no se llevó a cabo en la capital, Bogotá.

Abelardo De La Espriella jura Tras entonar el himno nacional de Colombia, Abelardo De La Espriella juró como presidente para el período 2026-2030. "Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia", dijo De La Espriella. Luego el mandatario tomó el juramento de su vicepresidente, José Manuel Restrepo.

Abelardo De La Espriella llega a la investidura Abelardo De La Espriella ingresó a la Arena USC para tomar posesión de la presidencia de Colombia ante aproximadamente 2 500 invitados. La ceremonia fue convocada a las 15:00; sin embargo, comenzó con más de una hora de retraso. De La Espriella llegó con su esposa y sus cuatro hijos en medio de fuertes medidas de seguridad. '¡Gracias, gracias, gracias Colombia!', dijo De La Espriella en la alfombra roja antes de la investidura.

Ingresan últimos invitados y delegaciones internacionales Los invitados y delegaciones internacionales ingresaron a la Arena de la Universidad Santiago de Cali (USC) para la investidura del nuevo mandatario colombiano. Entre los invitados ingresaron los presidentes de Argentina, Javier Milei; de Ecuador, Daniel Noboa; de Chile, José Antonio Kast; de Paraguay, Santiago Peña y el rey Felipe VI de España. Entre los expresidentes de Colombia que asisten a la posesión están Álvaro Uribe, Andrés Pastrana, Iván Duque y César Gaviria.

Noboa y De la Espriella se reúnen El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, y Abelardo De La Espriella se reunieron antes de la ceremonia de investidura. La Presidencia de Ecuador indicó que en la reunión bilateral se fortalecieron los lazos de cooperación, integración y amistad.