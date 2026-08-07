Viajar solo sin estar solo: tours para solteros son la nueva tendencia de turismo

Los viajes para solteros son una nueva tendencia en turismo que ofrece diversión y desarrollo personal.

Viajar ya no es una travesía reservada para familias, parejas o grupos de amigos. En Ecuador, las personas ya deciden aventurarse en solitario o unirse a viajes organizados para solteros, una nueva tendencia que combina turismo, conexiones y la posibilidad de vivir experiencias que van más allá de la rutina.

Esta nueva moda del sector turístico busca crear espacios para compartir intereses, descubrir nuevos lugares y disfrutar sin la presión de viajar acompañado o en grupo. Agencias de turismo ofrecen paquetes con destinos nacionales e internacionales.

Además de impulsar el turismo interno, dichas iniciativas responden a una nueva forma de explorar el país, conocer personas, fortalecer la confianza y crear recuerdos que se convierten en momentos únicos en la vida de las personas.

Una nueva forma de viajar

Según, ONU Turismo, la tendencia de viajes para solteros, conocida como 'solo travel', responde a los cambios sociodemográficos y culturales de los últimos años, entre ellos el incremento de los hogares unipersonales, la búsqueda de autonomía personal y la consolidación del trabajo remoto.

Plataformas especializadas en reservas y viajes como Booking.com detallan que, el segmento de viajeros en solitario experimenta un crecimiento sostenido, lo que impulsa a las agencias de turismo a innovar y adaptar su oferta tradicional.

Un informe de Revista Forbes señaló que el bienestar personal y la salud mental motivan a las personas a no aplazar sus proyectos de viaje a la espera de un acompañante o de hacer coincidir agendas con amigos o parejas.

Por ello, este cambio de mentalidad dio paso a que la industria turística creara grupos e itinerarios diseñados específicamente para personas que viajan sin compañía, pero que buscan compartir la experiencia y generar nuevas conexiones.

El auge del 'solo travel' y los destinos nacionales

En Ecuador, la tendencia del 'solo travel' crece con fuerza gracias a clubes de solteros que se promocionan mediante redes sociales y a agencias de viajes que elaboran experiencias bajo esta temática.

A través de plataformas como Instagram y TikTok, estas comunidades convocan a viajeros solteros con propuestas que prometen aventura, diversión, seguridad.

Los costos de los paquetes rondan entre los 35 y 60 dólares para viajes de un día, mientras que los paquetes turísticos de fin de semana van desde los 180 hasta los 600 dólares, dependiendo de los destinos y actividades.

Entre los destinos favoritos destaca la región Costa, con preferencia por las playas de Manabí y Santa Elena para escapadas de sol y vida nocturna.

Asimismo, las islas Galápagos y la biodiversidad de la Amazonía se posicionan como las opciones más cotizadas para quienes buscan naturaleza y aventura.

Y para los amantes de la adrenalina, las excursiones a las montañas con rutas de trekking completan la lista de los lugares más populares para conectar con otros viajeros.

¿Qué dice la psicología sobre viajar solo?

The Travel Psychologist, blog especializado en salud mental, señala que los viajes en solitario ayudan a completar y desarrollar el proceso de autodescubrimiento en el ser humano.

La Dra. Jenna Kirtley, psicóloga clínica, señala en el blog que los sentimientos internos de libertad, evasión y valentía son los principales motivadores para embarcarse en este tipo de aventuras.

Kirtley destaca que más allá de la diversión y el turismo, viajar solo se ha consolidado como una poderosa herramienta de desarrollo personal y gestión de la ansiedad, pues al enfrentarse en soledad a los imprevistos y desafíos del camino, el viajero no tiene más opción que confiar en su propio criterio y capacidad de resolución.

También destaca que la experimentación de esta independencia brinda una profunda sensación de libertad, empoderamiento y reconexión personal que fortalece la autoestima.

Además, al estar en situaciones que rompen con la zona de confort, las personas desarrollan una resiliencia duradera, que para el momento de regresar a la rutina diaria, le permite contar con un recuerdo de autoeficacia para afrontar los obstáculos cotidianos con mayor calma y seguridad.