John Fernández fue visto por última vez tras abordar un bus en Cayambe y luego desapareció

John Fernádez está desaparecido desde el pasado 15 de abril de 2026.

Son cuatro meses de incertidumbre, angustia y dolor para la familia de John Freddy Fernández Ospina, de 57 años y nacionalidad colombiana, quien desapareció el pasado 15 de abril de 2026 en el cantón Cayambe, al norte de Pichincha.

Aquel día, alrededor de las 09:00, John salió de su vivienda situada en la comunidad La Esperanza, en la parroquia rural de Tupigachi, con dirección al centro de Cayambe.

Según contó su esposa, Maricela Muriel, a Teleamazonas.com, John iba a bordo de su motocicleta para realizar trámites bancarios y compras del hogar.

A las 11:00 mantuvo el último contacto telefónico con su esposa; minutos después, su celular se apagó definitivamente.

Afiche de búsque de John Fernádez que desapareció en Cayambe.

Lo que señalan las investigaciones

Las investigaciones impulsadas inicialmente por su propia familia y amigos permitieron recuperar videos de cámaras de seguridad de la zona.

De acuerdo con la versión de sus familiares, en las imágenes se observa que John dejó su motocicleta estacionada en el sector comercial de Cayambe.

Según su esposa, tras realizar los pagos, abordó un autobús de transporte público con dirección a Tabacundo.

Aunque el conductor del transporte aseguró que el ciudadano descendió en la última parada de la ruta, no existen registros ni evidencias de su desembarco.

Un llamado clamoroso ante el olvido

John Fernández lleva 26 años radicado en Ecuador junto a su esposa y sus dos hijos, de 15 y 21 años.

Su familia lo describe como un hombre de hogar, dedicado por completo a su trabajo como sustento económico de la casa y sin antecedentes de ausencias ni adicciones.

"Le pido a las autoridades y a la ciudadanía que no dejen enfriar este caso. No tenemos respuestas de la Dinased ni de nadie; siento que todo se está quedando en el olvido y el dolor día a día es más fuerte" Maricela Muriel, esposa de John Fernández

Ficha de búsqueda

Según la información difundida por el Ministerio del Interior, las características físicas de John Freddy Fernández Ospina son:

Edad: 57 años (nacido el 9 de junio de 1969).

57 años (nacido el 9 de junio de 1969). Estatura y peso: 1,70 metros / 170 libras.

1,70 metros / 170 libras. Tez y cabello: Cabello canoso, ojos negros y contextura normal.

Cabello canoso, ojos negros y contextura normal. Lugar de desaparición: Cayambe / Pichincha.

Si usted dispone de información verídica que ayude a dar con el paradero de John Freddy Fernández, comuníquese de manera gratuita y confidencial a la línea 1800 DELITO (33 54 86) o al correo electrónico personas.desaparecidas@ministeriodelinterior.gob.ec.