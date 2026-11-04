Dos mujeres fueron halladas sin vida en Canadá tras presunto  ataque de un oso

Los cuerpos de dos personas muertas con señales de haber sufrido un ataque de oso fueron hallados en el oeste de Canadá, informaron autoridades locales.

Según medios canadienses, las dos víctimas son una madre y su hija que estaban desaparecidas desde el domingo 1 de noviembre cuando salieron a dar un paseo no muy lejos de su domicilio, cerca de la localidad de Bella Coola, en la provincia de Columbia Británica.

En un comunicado difundido el martes 3 de noviembre por la noche en redes sociales, los servicios provinciales encargados de la protección de la naturaleza indicaron que habían encontrado "a la segunda víctima de un presunto ataque de un oso grizzly". El lunes habían encontrado uno de los cuerpos.

#Internacional | Un hombre murió tras el ataque de un tigre al ingresar al recinto del animal en el Yorkshire Wildlife Park, en #inglaterra. Los servicios de emergencia atendieron al hombre y confirmaron su muerte en el lugar. El parque evacuó a los visitantes y las autoridades investigan el incidente. — Teleamazonas (@teleamazonasec) October 11, 2026

Estas fuentes señalan que aún no se sabe "si hay uno o varios osos implicados" en este ataque y precisan que "si se confirma" que un oso ya capturado fue autor del ataque, este "será sacrificado".

Un oso atacó a un grupo escolar en la misma zona en noviembre del año pasado. Una vez personas, entre ellas niños, resultaron heridas, algunas de gravedad.

Los osos grizzlies, una subespecie de los osos pardos que pueden llegar a pesar de más de media tonelada, suelen mostrarse muy agresivos durante esta época del año, en la que tratan de aumentar sus reservas de grasa para la hibernación.